Putevi Srbije saopštili su danas da se u sredu, 6. maja, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija, Đurđevdana, i uputili su apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju.

Navode da u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, svi vozači treba da se pridržavaju saveta da se pre polaska na put, putem internet prezentacije Puteva Srbije i aplikacije za mobilne telefone "Putevi Srbije" informišu u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima

"Držite bezbedno odstojanje. Ne vozite pod dejstvom alkohola. Budite strpljivi. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu", navodi se u saopštenju.

