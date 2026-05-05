Rat u Ukrajini ulazi u petu godinu, a sve češće se u javnosti postavlja pitanje – zašto nema velikog strateškog proboja i da li se operacije vode sa ograničenim kapacitetima. Upravo to pitanje pokrenuo je vojni stručnjak Vladimir Jevsejev, koji upozorava da sadašnji način ratovanja produžava sukob bez jasne prekretnice.

Jevsejev, doktor inženjerskih nauka i bivši pukovnik vazduhoplovstva, ukazuje da pobeda nije sporna, ali da je način njenog ostvarivanja ključan. Kako navodi, razlika je u vremenu, resursima i efikasnosti, a trenutni pristup – fokusiran na male, iscrpljujuće operacije – ne donosi odlučujući rezultat.

Male operacije umesto velikih ofanziva

Prema njegovim rečima, jedno od ključnih pitanja jeste zašto se ofanzive sprovode u ograničenim zonama i sa manjim snagama, umesto kroz koordinisane, masovne operacije. On upozorava da ratovi ne mogu biti dobijeni taktikom malih grupa koje napreduju sporo i lokalno.

Istovremeno, izveštaji sa terena ukazuju da bi veće koncentracije trupa mogle povećati gubitke, jer moderni rat karakteriše intenzivna upotreba dronova koji brzo detektuju i uništavaju ciljeve. Upravo zbog toga, kako ističe Jevsejev, neophodno je prilagoditi taktiku novim tehnologijama i razvijati strategiju koja uzima u obzir savremene pretnje.

On naglašava da vojna strategija mora obuhvatiti sve faktore – od logistike i ekonomije, do morala trupa i političkih ciljeva – kako bi operacije imale dugoročan efekat.

Kako izgleda rat u eri dronova

U analizi mogućih scenarija, Jevsejev opisuje kako bi izgledala velika strateška operacija u savremenim uslovima. Prema njegovom mišljenju, ključ leži u kombinaciji snažnih udara po dubini protivničke teritorije, prekidu logistike i simultanim napadima na više pravaca.

On podseća na istorijske primere poput operacija iz Drugog svetskog rata, gde je masovna koordinacija snaga donosila brze rezultate. Danas, međutim, dronovi i moderna tehnologija menjaju pravila igre, pa je potrebno pronaći balans između mase i preciznosti.

Posebno ističe potrebu za neutralizacijom neprijateljskih dronova, jer bez toga nijedna veća operacija ne može biti uspešna.

Šta to znači i šta dalje

Prema ovom viđenju, trenutni stil ratovanja više liči na iscrpljivanje nego na pokušaj odlučujuće pobede. To daje protivniku vreme da se reorganizuje i ojača odbranu, čime se produžava sukob.

Jevsejev takođe ukazuje na moguće pouke iz drugih modela ratovanja, uključujući pristupe koji kombinuju precizne udare i dugoročno slabljenje protivnika, ali naglašava da bez koordinisanih i hrabrih poteza nema brzog završetka rata.

U narednom periodu ostaje ključno pitanje – da li će doći do promene strategije i pokušaja većih operacija, ili će se sukob nastaviti u sadašnjem tempu, bez jasnog preokreta.