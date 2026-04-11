Arhiepiskop i Mitropolit mileševski Atanasije uputio je iz porte manastira Mileševe vaskršnju poruku vernom narodu Eparhije mileševske i svim ljudima pravoslavne veroispovesti koji sutra slave najradosniji praznik.

Obraćajući se pod krilima Belog Anđela, vesnika Vaskrsenja Hristovog, mitropolit Atanasije poručio je da praznik Vaskrsenja svake godine unosi novu, nebesku stvarnost u ljudski život, donoseći radost, nadu i snagu.

„Sa praznikom Vaskrsenja Hristovoga svake godine u ovu našu tmurnu životnu stvarnost ulazi ta Nebeska stvarnost, nova, koja stvara radost. Zato kažemo: Hristos Voskrese, radost donese“, poručio je mitropolit Atanasije.

U svojoj pastirskoj poruci on je istakao da je na Veliki petak naglasak na ljubavi, jer se tog dana, kako je rekao, otkriva koliko Otac Nebeski voli čoveka i daje čovečanstvu novu šansu.

Govoreći o Velikoj suboti, mitropolit je naglasio da ona svedoči o Hristovom prolasku kroz najmračnije prostore ljudskog života, pa i same smrti, koju pobeđuje Vaskrsenjem.

Prema njegovim rečima, upravo je potpuno upoznavanje sa Hristom jedina prava šansa za čovečanstvo, jer se kroz zajednicu sa Njim čovek osnažuje da bude jači od mržnje, greha, bolesti i svakog straha.

„Priopštavajući sebe Hristu, postajemo sami jači od mržnje, jači od greha, jači od svake bolesti, sposobni da volimo, i sposobni ne samo da učestvujemo u toj novoj stvarnosti, koja nam se u Hristu saopštava, nego i sami stvaraoci i tvorci te nove stvarnosti“, poručio je mitropolit Atanasije.

Na kraju poruke, on je pozvao vernike da u radosti i molitvi dočekaju i proslave najveći hrišćanski praznik, pozdravljajući ih tradicionalnim vaskršnjim pozdravom: „Hristos Vaskrse – Vaistinu Vaskrse“.