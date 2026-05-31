U Muzeju mozaika Zeugma u Gazijantepu postoji delo pred kojim se ne govori glasno. Ne zato što to neko traži, već zato što se pred tim pogledom prirodno zastane.

Čuveni mozaik „Ciganka“, poznat i kao „Mona Liza Bliskog istoka“, nije izložen među ostalim velikim i raskošnim mozaicima. Nalazi se na drugom spratu muzeja, izdvojen od ostatka postavke. Do njega se dolazi kroz mračni, diskretno osvetljen hodnik, što prvi susret sa njim čini još snažnijim.

A onda se, iz tame, pojave oči.

To je trenutak zbog kog posetioci iz svih krajeva sveta dolaze u Gazijantep. Nema velikog formata, nema raskošne scene, nema buke drugih eksponata - samo lice, pogled i tišina. Prvi susret sa očima „Ciganke“ zaista je impresivan, gotovo neprijatan u svojoj snazi. Kao da ne gledate vi nju, nego ona vas.

Mozaik je pronađen tokom arheoloških istraživanja drevnog grada Zeugme, nekada važnog trgovačkog i vojnog centra na Eufratu, mestu na kome su se ukrštali Rim, Grčka, Istok, vojske, karavani i mitovi. Veliki deo Zeugme završio je pod vodom nakon izgradnje brane Biredžik, pa su arheolozi vodili pravu trku sa vremenom kako bi spasli što više antičkog blaga.

Među spasenim fragmentima bio je i ovaj pogled - mali deo većeg mozaika koji je vremenom prerastao u simbol čitavog grada.

Iako je širom sveta poznata kao „Ciganka“, stručnjaci ni danas nisu sigurni koga mozaik zapravo predstavlja. Jedni smatraju da je reč o menadi, sledbenici boga Dionisa, drugi da je u pitanju deo šire mitološke kompozicije. Postoji i intrigantna teorija da se na mozaiku ne nalazi žena, već Aleksandar Makedonski.

Oni koji u tome vide lik velikog vojskovođe pozivaju se na snažne crte lica, prodoran pogled i androginu lepotu kakva se često sreće na antičkim predstavama Aleksandra. Upravo ta neodređenost - da li je pred nama žena, mitsko biće ili vladar koji je promenio tok istorije - daje mozaiku dodatnu snagu.

Zbog toga „Ciganka“ nije samo arheološki eksponat. Ona je misterija od kamena i boje, lice koje je preživelo vekove, vodu, zaborav i propast jednog grada.

Danas, u tišini drugog sprata muzeja Zeugma, njen pogled i dalje traje. Neki u njemu vide tugu, drugi prkos, treći mudrost davno nestalog sveta. A možda je baš u tome tajna njene moći - svako u tim očima prepozna nešto svoje.



Visit Gaziantep – novi digitalni vodič kroz srce turske kulture

Grad Gazijantep predstavio je sredinom maja turističku aplikaciju Visit Gaziantep, savremen digitalni vodič koji posetiocima omogućava da na jednostavan i brz način istraže kulturne, istorijske i gastronomske dragocenosti ovog turskog grada. Lansiranje aplikacije predstavlja važan korak u unapređenju turističke ponude i digitalnoj transformaciji turističkih usluga.

Putem aplikacije korisnici mogu da pronađu informacije o najznačajnijim znamenitostima, muzejima, lokalnim specijalitetima i aktuelnim događajima, kao i da kreiraju sopstvene turističke rute. Nova aplikacija ima za cilj da turistima pruži jedinstveno iskustvo i omogući im da na moderan način otkriju bogatu tradiciju, kulturu i gostoprimstvo po kojima je Gazijantep prepoznatljiv širom sveta.



Gazijantep – grad pistaća i čuvene baklave

Gazijantep je jedan od najpoznatijih gradova Turske, posebno prepoznatljiv po bogatoj gastronomskoj tradiciji. Smatra se prestonicom turskog pistaća, koji se odlikuje izuzetnim kvalitetom i koristi se u pripremi brojnih specijaliteta. Grad je širom sveta poznat i po svojoj baklavi, koja se pravi po tradicionalnoj recepturi i predstavlja jedan od najpoznatijih simbola turske kuhinje. Zahvaljujući spoju bogate istorije, kulture i vrhunskih ukusa, Gazijantep je nezaobilazna destinacija za ljubitelje gastronomije iz celog sveta.