Prema satelitskim snimcima na koje se pozivaju analitičari, tri ulaza u tunelski kompleks u Isfahanu blokirana su zemljanim nasipima, ogradama i gomilama šuta.

Izgradnja ovih prepreka, kako navode, počela je sredinom marta.

Stručnjaci ocenjuju da bi ove mere mogle da uspore eventualnu vojnu akciju i povećaju rizik za napadačke snage, dok istovremeno otežavaju i potencijalno izvlačenje nuklearnog materijala.

Izgradnja odbrambenih mera počela je 18. marta ili kasnije, objavio je Institut za nauku i međunarodnu bezbednost (ISIS) sa sedištem u Vašingtonu. Te mere bi odložile svaki napad i izložile trupe iranskoj raketnoj vatri, rekli su analitičari za "Telegraf".

Smatra se da se najmanje polovina iranskih zaliha od 400 kg visoko obogaćenog uranijuma (VOU), ključnog sastojka za nuklearno oružje, nalazi u Isfahanu, jednom od tri glavna kompleksa pored Fordoa i Natanca.

Bilo kakva operacija preuzimanja uranijuma silom bila bi jedan od najzahtevnijih poduhvata u modernom ratovanju, a vojske bi morale da dolete do lokacije, uspostave perimetar i kopaju satima ili danima kako bi dobile pristup podzemnom objektu, tvrde bezbednosni eksperti.

Sara Burkhard, viša naučna saradnica u ISIS-u, izjavila je za Telegraf da bi blokade na putevima postavljene poslednjih nedelja bile jednostavne za uklanjanje, ali bi "dodale vreme i složenost" kopnenoj operaciji.

Prema njenim rečima, kopnena operacija bi zahtevala tešku opremu za pomeranje zemlje i avione za uklanjanje visoko obogaćenog uranijuma, koji bi trebalo podići pomoću kranova.

- Bio bi izvanredan poduhvat pokušati nešto ovako. Ali ako to ne urade, ostavili su iranski režim u posedu značajnih količina obogaćenog uranijuma - navela je ona.

Na satelitskim snimcima kompanije Erbas vidi se zemljani nasip širine dva metra i još jedan napravljen od neidentifikovanog materijala koji zaklanjaju najjužniji ulaz u tunel. Slične blokade pokrivaju srednji i severni tunel.

Navodi dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, dok pojedini zvaničnici ne isključuju mogućnost vojne eskalacije ukoliko ne dođe do diplomatskog rešenja.

