Sezona kupanja u Srbiji i Beogradu još nije počela jer nije uspunjen ni osnovni uslov da temperatura vode bude prihvatljiva za kupanje, rekao je Dragan Kerkez, Predsednik Udruženja spasilaca na vodi Srbije i apelovao na sve građane da ne ulaze u vodu.

On je za Tanjug rekao da je potrebno je da se ispuni nekoliko uslova da bi sezona bila otvorena i da bi kupanje bilo bezbedno.

- Po definiciji, uređeno kupalište je ono koje ima definisanu spasilačku službu, tehničku službu, službu obezbeđenja, hitnu medicinsku pomoć. Svega toga u ovom momentu nema. Čeka se da se ispune svi ovi uslovi, a uslov svih uslova je da bude temperatura vode prihvatljiva za kupanje. Ona je u ovom momentu oko 18,19 stepeni, ako pričamo o Adi Ciganlijji, i to je nedovoljno da bi se moglo ostvariti bezbedno kupanje - upozorio je Kerkez.

On je istakao da je ove godine već bilo nekoliko tragičnih slučajeva i da nam svi oni govore da su ti ljudi malo požurili sa kupanjem.

Kerkez naglašava da, iako zvuči čudno i paradoksalno, svoje preporuke i apele upućuju uglavnom plivačima.

- Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetskim razmerama, procenat utapanja je više od 70 odsto u kategoriji plivača. Kod njih se upravo dešava ono što mi u stručnoj literaturi i u našim predavanjima na obuci mladih spasilaca uočavamo, a to je precenjivanje svojih sposobnosti. Oni smatraju da su izuzetno sposobni, smatraju da su spremni, smatraju da im se ništa loše ne može desiti, a to je jedna lažna slika koju imaju zato što se sa prirodom ne treba igrati - naglasio je Kerkez.

Kerkez navodi da je prvi upozoravajući znak da nešto nije u redu kada ste u vodi ako se osećate neprijatno ili ste onemogućeni da plivate kako bi hteli zbog toga što vam je hladno.

- To je možda znak da vam je da je došlo do hipotermije da je hladnoća uzela svoj danak. To je dokaz da ste ušli u vodu ili nedovoljno pripremljeni, prilično zagrejani, pa je došlo do šoka u organizmu, ili je zaista voda nedovoljno prijatna ili nedovoljno topla za bavljenje u njoj - navodi Kerkez.

On je istakao da je proteklih nedelja na Adi Ciganliji bilo nekoliko takmičenja i da je čak i sportistima, koji su naučeni i pripremljeni za takvu temperaturu, preporučeno da nose neoprenska odela.

- Čak i njima je to bilo dozvoljeno, čak i sugerisano da bez toga ne bi mogli ni da učestvuju u trkama. Jednostavno morate voditi računa da je prvi preduslov, naravno, vaše opšte zdravstveno stanje, a posle toga temperatura vode i vaše plivačke sposobnosti - naveo je Kerkez.

On je istakao da je Udruženje Spasilaca na vodi Srbije uputilo apel o ponašanju u narednim tekućim danima zbog porasti temperature, koja ja izuzetno visoka čak i za ovo doba godine i zbog toga što je kraj maja i početak juna početak maturskih dana.

Apel se odnosi na roditelje, staraoce, pratioce, sve one koji u kući ili u svojoj okolini imaju maturante da obave ozbiljan razgovor sa njima i da im ukažu na sve moguće potencijalne opasnosti koje se mogu desiti.

