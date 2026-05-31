Učenici Poljoprivredne škole u Futogu imali su priliku da prisustvuju predavanju koje je spojilo teoriju, praksu i konkretan poziv mladima da već tokom školovanja zakorače u svet preduzetništva.

U saradnji sa školom održano je edukativno predavanje o savremenom živinarstvu, uzgoju prepelica i pokretanju sopstvenog posla, a učenicima je svoje iskustvo preneo Nikola Draganić, koji se bavi proizvodnjom inkubatora za živinu i opremom za uzgoj.

- Ono što je posebno privuklo pažnju đaka jeste praktičan deo predavanja. Doneo sam u učionicu doneo inkubator, a učenici su uživo mogli da vide kako se pilići izležu iz jaja. Nesvakidašnji prizor izazvao je veliko interesovanje, jer su srednjoškolci ono što inače uče iz knjiga mogli da vide pred sobom, u realnim uslovima - kazao je Nikola Draganić za RINU.

Tokom predavanja učenicima je objašnjen čitav proces uzgoja, od selekcije jaja, pravilnih uslova držanja i ishrane, do računice koja prati jedan ovakav posao. Govorilo se i o cenama jednodnevnih pilića, troškovima hrane, prodaji jaja i mesa, kao i mogućnosti da se od malog početnog ulaganja razvije porodični biznis.

Najveću pažnju izazvala je Draganićeva ponuda učenicima. On je poručio da je spreman da zainteresovanim đacima pokloni inkubatore i jaja japanskih prepelica, kako bi mogli da pokušaju da pokrenu sopstvenu proizvodnju.

- Ako se neko od vas ne pronađe u ovome ili vidi da mu ne ide, opremu može jednostavno da vrati, bez ikakvih dugova, komplikacija ili troškova - poručio je Draganić.

Na taj način mladima iz Futoga ponuđena je šansa da uđu u posao gotovo bez rizika, uz podršku i mentorstvo čoveka koji se ovim poslom već uspešno bavi. Za mnoge učenike ovo predavanje nije bilo samo čas iz živinarstva, već konkretan primer kako znanje stečeno u školi može da se pretvori u realan posao.

Ovakvi primeri pokazuju koliko je važno povezivanje obrazovanja i prakse, posebno u poljoprivrednim školama, gde učenici kroz direktan susret sa proizvođačima i preduzetnicima dobijaju priliku da razmišljaju o sopstvenoj budućnosti, poslu i ostanku u proizvodnji.

