Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je danas upozorenje na svoj zvaničnom sajtu na grmljavinske nepogode koje nas uskoro očekuju, odnosno, od početka iduće sedmice.

"Pljuskovi i grmljavine koјi se na područјu Srbiјe očekuјu u prvom delu naredne sedmice (od 01. do 04.06.2026.) lokalno će biti izraženiјi uz grad i uz količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Za konkretne lokaciјe izdavaće se HITNA UPOZORENJA јedan do dva časa unapred", piše u upozorenju RHMZ-a.

Podsetimo, u Srbiji u nedelju očekuje se, kako piše u Telegraf.rs prognozi, promenljivo oblačno i veoma toplo. Ujutro slaba kiša moguća je na severozapadu, a tokom dana kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom u južnim i centralnim predelima.

Duvaće pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30°C.

U Beogradu u nedelju promenljivo oblačno i veoma toplo. Duvaće pojačan severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura 18 stepeni, maksimalna dnevna 28°C.