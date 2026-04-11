Uvocia legendarnom Siniše Mihajlovića objavila je interesantnu fotografiju u zagrljaju ni manje ni više nego večitog neženje, glumca Mime Karadžića.

Budući da glumac trenutno boravi u Rimu, posetio je lokal koji drži Sinišina supruga, pa je tako i nastala fotografija koja je iznenadila mnoge.

Njih dvoje su pozirali sa prijateljicom a Ariana je sve oduševila šik izdanjem.

Za ovu priliku ona je odabrala pantalone na pruge i sako sa istim dezenom, a poslovni izgled je odlučila da "razbije" majicom sa leopard printom koja na dekolteu ima crnu čipku. Ceo stajling je upotpunila i efektnom zlatnom ogrlicom, a dok je pozirala zagrljena sa glumcem nije skidala osmeh.

Mima je bio u farmerkama, košulji i prsluku preko čeka je obukao kožni mantil.

U opisu fotografije, Ariana je stavila emotikon srca i Cecinu pesmu "Beograd".

Dvoje prijatelja uživalo je u sjajnoj atmosferi a Sinišina udovica se snimala dok đuska uz Cecin hit "Pet minuta".

"Osećala sam ga u kući, svuda..."

Podsetimo, Ariana je nakon dve godine od Sinišine smrti u ispovesti za magazin "Chi" otkrila kroz šta je prolazila.

- U početku je bilo užasno. Osećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, video bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo - rekla je tada i osvrnula se na negativne komentare.



- Neki su me videli kako pijem aperitiv, bilo je i onih koji su me osuđivali zato što sam se na određeni način obukla... Ali, ne hodaju u mojim cipelama. Sudite mi, nije me briga. Imam brata koji je patio od depresije, razumete? I sama sam rizikovala da upadnem u takvo stanje. Ne mogu, nisam mogla, ne bi trebalo... Moramo da počnemo ispočetka, Siniša bi to želeo. Ali nedostaje, kao vazduh.

