Pevačica Ana Nikolić tokom praznika uživala je sa ćerkom Tarom i verenikom Goranom Ratkovićem Raletom koji je ujedno i bio zadružen za dekoraciju uskršnjih jaja, a sada je pevačica prilično iznenadila javnost odevnom kombinacijom sa kojom je otišla u jednu od srpskih svetinja.

Ana je za odlazak u crkvu odabrala crnu dugu suknju i sako, uz maramu preko glave, ali i neobične papuče. Međutim, najviše komentara izazvale su mrežaste čarape koje je nosila, a koje su bile posebno upadljive kao i cipele sa otvorenim prstima koje su strogo zabranjene na ovakvim mestima.

"Zar takva u crkvu?", "Jaoj, pa na šta ovo liči... nije crkva klub", "Užasno ženo, još si sa ćerkom došla", "Ćerki kecelja, a mama mrežasto, lep primer", ređali su se komentari.

Sa duge strane, bilo je i onih koji su je branili.

"Žena otišla da uživa i nađe mir, ostavite je na miru", "užasno, koliko su ljudi puni zla", branili su Anu pojedini.

