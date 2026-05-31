Smrtnost u najnovijoj epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo iznosi između 30 i 50 odsto, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO), u trenutku kada je šef ove organizacije doputovao u zemlju kako bi podržao napore za suzbijanje opasne bolesti.

Anais Legand iz tima SZO za visoke pretnje od patogena izjavila je u Ženevi da je ova procena zasnovana na potvrđenim slučajevima.

"To je ogromna brojka. To znači da će do pet od deset zaraženih ljudi verovatno umreti", upozorila je Legand, a prenosi londonski "Gardijan" (The Guardian).

Ipak, zabeležene su i prve dobre vesti, pošto se jedan pacijent potpuno oporavio i otpušten je iz zdravstvenog centra nakon dva negativna testa, što je prva potvrđena pobeda nad virusom u ovom talasu. SZO je do sada registrovala 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja u Kongu od 15. maja, među više od 1.000 potvrđenih i sumnjivih slučajeva.

Generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus, stigao je u Kinšasu i uputio dramatičan apel naoružanim grupama koje se sukobljavaju u ovom rudama bogatom regionu, gde sukobi drastično otežavaju rad lekarima.

"Ova stvar može da se zaustavi. Upućujem direktan apel svim zaraćenim stranama u ovom regionu: molim vas, proglasite prekid vatre. Nijedan cilj, nijedan konflikt niti nepravda nisu vredni osuđivanja nevinih ljudi na smrt od bolesti koja se može sprečiti", poručio je Gebrejesus, dodajući da SZO ne podržava zabrane putovanja jer one ne pomažu mnogo.

Ovo je već 17. epidemija ebole zabeležena u ovoj afričkoj zemlji sa više od 100 miliona stanovnika. Za soj "Bundibugijo", koji je izazvao trenutnu epidemiju, još uvek nema odobrenog leka ili vakcine, ali SZO je preporučila klinička ispitivanja, dok afričke zdravstvene agencije najavljuju da bi vakcina mogla biti spremna do kraja godine.

Susedna Uganda je, nakon jednog smrtnog slučaja i osam zaraženih na svojoj teritoriji, odmah zatvorila granicu sa Kongom, iako SZO upozorava da bi to moglo samo da poveća ilegalne prelaske koje je nemoguće kontrolisati.

Istovremeno, situacija se zakomplikovala i u Keniji, gde je Viši sud privremeno suspendovao planove SAD da na teritoriji ove zemlje izgrade karantin i centar za lečenje zaraženih američkih državljana, nakon što su lokalna udruženja i medicinski sindikati podneli tužbu i zapretili štrajkom zbog pritiska na sopstveni zdravstveni sistem. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je cilj SAD da zaštite svoje građane i spreče da ebola stigne do njihovih obala, zbog čega su već izdvojili milione dolara pomoći za ovaj region.

Ebola je u poslednjih 50 godina odnela više od 15.000 života u Africi, a SZO i Unicef uveliko dopremaju tone hitne humanitarne i medicinske pomoći u ugrožena područja.