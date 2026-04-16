Tvrdo kuvana jaja jesu praktična, hranljiva i zasitna, ali nisu večna. Naprotiv, spadaju u namirnice koje vrlo brzo mogu postati rizične ako se ne čuvaju pravilno.

Koliko dugo su bezbedna

Ako su ostala u ljusci i sve vreme čuvana u frižideru, tvrdo kuvana jaja mogu trajati do sedam dana. To je gornja granica, a ne preporuka da ih razvlačite do maksimuma. Sve preko toga već ulazi u zonu rizika, čak i ako na prvi pogled deluju sasvim u redu.

Ako su jaja već oljuštena, pravilo je strože – najbolje ih je pojesti isti dan. Sve duže od toga značajno povećava šansu za kvarenje.

Gde većina greši

Najčešća greška je ostavljanje jaja na sobnoj temperaturi. Kuvana jaja ne bi smela da stoje van frižidera duže od dva sata. Ako je temperatura visoka, taj period se skraćuje na jedan sat.

Nakon toga, bakterije poput Salmonella mogu početi brzo da se razmnožavaju, što povećava rizik od stomačnih problema i opterećenja za organizam.

Kako prepoznati da jaje nije za jelo

Ne treba vam posebna oprema – pokvareno jaje se prepoznaje po mirisu čim ga otvorite. Karakterističan sumporni miris je jasan znak da ga treba baciti.

Ako niste sigurni koliko dugo stoji, nema dileme – bolje ga je ne jesti. Upravo tu ljudi najčešće pogreše, oslanjajući se na procenu „deluje mi ok“.

Da li može da se zamrzne

Zamrzavanje nije dobra opcija. Tvrdo kuvana jaja gube strukturu, postaju gumasta i neprijatna za jelo, pa im kvalitet naglo opada.

Na kraju, pravilo je jednostavno: ako postoji i najmanja sumnja – ne jede se. Nije vredno rizika.