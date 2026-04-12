U susret jednom od najradosnijih praznika, Tamara Milutinović otkrila je kako izgleda Vaskrs u njenom domu, ali i koliko joj porodični trenuci znače uprkos užurbanom estradnom tempu. Iza reflektora i nastupa, istakla je važnost tradicije, zajedništva i malih rituala koji praznike čine posebnim. U iskrenom razgovoru, pevačica je govorila o balansu između karijere i privatnog života, važnosti da makar na trenutak usporimo, kao i o odnosu koji njen suprug Darko Jevtić i ona grade s ćerkicom Emili.

Kako u vašoj kući izgleda Vaskrs, imate li neke posebne običaje?

- Kod nas je Vaskrs uvek poseban i porodičan praznik. Mama i ja danima ranije krećemo s pripremama, pa se već tada u kući oseća neka posebna energija i uzbuđenje. Farbanje jaja je obavezno, i to nam je možda i najlepši deo, jer tada najviše vremena provodimo zajedno, uz priču, smeh i prisećanje na neke stare Vaskrse. Trudimo se da svake godine unesemo i nešto novo, neku sitnicu koja će taj trenutak učiniti još posebnijim. Moj tata nam se tada pridruži, pa iako ne živimo zajedno, za praznike smo svi na okupu, što je zapravo najvažnije. Ti trenuci zajedništva su neprocenjivi i baš zbog njih Vaskrs za mene ima posebnu težinu i lepotu.

Da li se trudiš da tokom praznika usporiš tempo života i posvetiš se sebi i najbližima?

- Apsolutno. Mislim da praznični dani upravo za to i služe. Da malo stanemo, udahnemo i budemo s ljudima koje volimo. Koliko god da je tempo brz tokom godine i koliko god obaveze nekad znaju da nas povuku, trudim se da tih dana napravim mali podsetnik na ono što je važno, na ono što nije i da pobegnem od svega što nema veze s porodicom. Važno mi je da budem prisutna, bez stresa i pritiska, da se posvetim porodici, ali i sebi. To su trenuci kada punim baterije, kada saberem utiske i nekako se resetujem za sve ono što dolazi posle. Verujem da nam svima to treba, samo ponekad zaboravimo da sebi to i dozvolimo.

Kako izgleda uskladiti estradni tempo s porodičnim praznicima?

- Nije uvek lako, ali naučila sam da pravim balans i da postavim prioritete. Često se desi da mi moj menadžment zakaže nastupe ili obaveze i za praznike, jer je takav posao. Publika tada možda i najviše želi muziku i dobru atmosferu. Ipak, trudim se da jedan deo dana provedem s porodicom, pa makar to bilo i nakratko. Nekad i pomerimo slavlje ili se prilagodimo okolnostima, ali bitno mi je da ne izgubimo tu zajedničku energiju i tradiciju. Smatram da uz dobru organizaciju i razumevanje s obe strane, sve može da funkcioniše, samo je važno da postoji želja.

Koji estradni prijatelj vam prvi pošalje čestitku, a kome se vi uvek javite?

- Uvek se međusobno setimo jedni drugih. Stvarno imam divne ljude oko sebe i zahvalna sam na tome. Češće se desi da prvo meni stigne poruka od moje ekipe, onih s kojima sam svakodnevno u kontaktu, jer smo upućeni jedni na druge i privatno i poslovno. Ali ja volim da se javim svima koji su mi dragi, bez obzira na to koliko često se čujemo. Smatram da su praznici idealna prilika da nekome ulepšate dan jednom lepom porukom ili pozivom. To su male stvari koje nam svima znače, a zapravo mnogo govore o pažnji i odnosima koje negujemo.

Koliko je Vaskrs lepši otkako si rodila Emili?

- Kao i kod svakog roditelja, i kod nas je rođenje ćerkice ulepšalo ne samo praznike nego svaki dan. Deca su najčistiji deo nas, pa je uživanje gledati ih kako upoznaju praznične trenutke i tradiciju. Emili se raduje svaki put kad smo svi na okupu. Ovog Vaskrsa je svesnija Vaskrsa nego što je to bilo protekle godine. Važno nam je da je učimo porodičnim vrednostima i našoj tradiciji. Tako smo odrastali suprug i ja, pa to najlepše što smo dobili u detinjstvu prenosimo na nju i trudimo se da budemo prisutni i upućeni jedni na druge u svakom narednom danu.

