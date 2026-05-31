U Srbiji će u nedelju, 31. maja, u većini mesta biti suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, sa najnižom temperaturom od 10 do 18, a najvišom od 26 do 30 stepeni. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutro se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutro će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Uslova za kratkotrajne, ali lokalne padavine biće i u toku večeri i noći, najpre u Vojvodini, a zatim i južnije od Save i Dunava.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u pojedinim delovima grada, a zatim tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Ujutro će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 18, a najviša oko 30 stepeni. Uslova za kratkotrajne padavine ponovo će biti u noći između nedelje i ponedeljka.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad. Krajem perioda očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremena.

Dnevne temperature kretaće se od 25 do 30 stepeni.

