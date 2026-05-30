Injekcija koja sadrži antitelo amivantamab može da iskoreni cele tumore kod pacijenata, pokazali su rezultati istraživanja sprovedenog u 11 zemalja.

Injekcija sa trostrukim dejstvom može da iskoreni cele tumore kod obolelih i pokazala je "do sada neviđeno jake odgovore" kod pacijenata čija je bolest postala otporna na hemoterapiju i imunoterapiju, navodi londonski Gardijan.

Tokom istraživanja injekcija je davana pacijentima kod kojih se rak proširio ili vratio jer bolest nije reagovala na druge tretmane, a smanjila je tumore kod više od trećine pacijenata, sa dramatičnim promenama koje su se videle u roku od nekoliko nedelja, a kod 15-oro koji su učestvovali u istraživanju lekari su konstatovali da je lek potpuno uništio njihove tumore.

Ispitivanje u kojem su učestvovala 102 pacijenta sa različitim oblicima čestih kancerogenih oboljenja pokazalo je da su se tumori smanjili ili potpuno nestali kod 43 pacijenta, uključujući 28 čiji su se tumori značajno smanjili i 15 koji su ih potpuno izlečeni.

Ova injekcija deluje na tri načina - blokira i EGFR (receptor epidermalnog faktora rasta), protein koji pomaže tumorima da rastu i MET, put koji ćelije raka često koriste da bi izbegle lečenje. Takođe pomaže u aktiviranju imunog sistema da napadne tumor.