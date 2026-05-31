Ceca Ražnatović je sinoć oborila sve rekorde kada je na koncertu u Temišvaru okupila 40.000 ljudi, a nakon završenog nastupa je pred okupljenim medijima sumirala utiske.

Nije krila oduševljenje povodom činjenice da je koncert prekinut kako bi joj bila uručena nagrada jer je imala najveću posetu, a potom je priznala da je za njen stajling koji je sve ostavio bez daha bila zadužena naslednica Anastasija.

- Prvi put sam u Temišvaru, očekivala sam da će biti sjajni domaćini i želim da se zahvalim za sjajno gostoprimstvo. Srce mi je prepuno. Svaki novi rezultat je novi uspeh i ponosna sam na to i presrećna zaista.

Prilikom uručivanja nagrade organizatori su Cecu predstavili kao najveću balkansku zvezdu, a ona je jasno naglasila da je srpska pevačica, što je sada i prokomentarisala.

- Pa to je istina, ja dolazim iz Srbije, ne sa Balkana. Izuzetno sam ponosna što sam Srpkinja i zauvek ću biti srpska pevačica koju vole narodi iz regiona. Poštujem svoje fanove iz celoga sveta, pevala sam u mnogim delovima sveta gde ljudi slušaju moju muziku. Pevam na srpskom jeziku, ne na engleskom i španskom gde su najveća govorna područja. Uspeh je da na svom maternjem jeziku steknete fanove iz mnogo zemalja. Meni dolaze i Nemci, Austrijanci, Švajcarci, Rusi su došli privatnim avionima na Ušće i tada sam bila iznenađena - rekla nam je Ceca.

"Oborili smo rekord"

Njen stajling je oduševio sve prisutne, a haljina sa prorezima je ćerkina, otkrila je Ceca.

- To je Anastasijina haljina. Poklonila mi je za nastup u Temišvaru - kroz smeh je poručila Ceca, a potom se i organizator nadovezao:

- Oborili smo rekord, ja neću da kažem tačnu cifru. Ovo je koncert za koji su se prodavale karte i bilo je preko 40.000 ljudi koji su došli. To je ogroman rekord. Dobila je nagradu za najveću balkansku zvezdu jer se ona sluša širom Balkana.

