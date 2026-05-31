Rusko vojno osoblje uništilo je nekoliko ukrajinskih uporišta i centara za kontrolu dronova u Harkovskoj i Sumskoj oblasti, rekao je predstavnik ruske grupe "Sever" za RIA Novosti.

"Tokom izvršavanja borbenih zadataka, posade sistema TOS-1A iz grupe snaga „Sever“ izvršile su četiri vatrene misije tokom noći, napadajući uporišta i koncentracije pripadnika ukrajinskih oružanih snaga“, rekao je izvor agencije.

Borci su pogodili četiri uporišta i eliminisali do dvadeset ukrajinskih vojnika, navodi ruska strana.

Prema informacijama ruske vojske, ukupno je tokom noći artiljerija jedinice „Sever“ eliminisala više od 50 vojnika ukrajinskih oružanih snaga , četiri kontrolna punkta bespilotnih letelica, 19 oklopnih i automobilskih vozila, pet minobacača kalibra 120 mm i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Kako je naglasio predsednik rusije Vladimir Putin , vojska uspešno rešava zadatak stvaranja bezbednosne tampon zone duž granice sa Harkovskom i Sumskom oblašću.

- Ruske vojne snage su pokrenule napad na vojne aerodrome, energetske objekte i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

- Ruske vojne snage su dronom napale železničku infrastrukturu u Zaporoškoj oblasti, dodaje ruska strana.

