Članovi žirija Pinkovih zvezda, Viki Miljković, Dragomir Despić Desingerica, Jelena Karleuša na čelu sa Ognjenom Amidžićem juče su ušli u pravu borbu zvanu "Čije je vaskršnje jaje jače?".

Ekipa koja svake subote uveseljava naciju komentarima, kucala se jajima, a čini je da je Karleuša odnela pobedu gotovo u svakom duelu.

Ipak, najinteresantnija borba bila je ona sa voditeljem Ognjenom Amidžićem, kada je pop diva redom lomila sve pred sobom, a Ognjen je posmatrao netremice kako mu jedno po jedno jaje puca u ruci. Ipak, Jelena se na kraju zaustavila kada je i njoj uskršnje jaje bilo polomljeno, a snimak je vrlo brzo postao viralan.

"Kolektivna šizofrenija"

Jelena Karleuša svojevremeno se izjašnjavala kao ateista i u više navrata je isticala da ne veruje u Boga.

Uprkos tome, sa porodicom ipak praznuje pravoslavne praznike kao što su Uksrs i Božić, isitčući da njene ćerke jedva dočekaju da farbaju jaja i tom prilikom pokazuju svoju kreativnost.

- Niki i Atini sam objasnila šta znači Bog... Rekla sam im da je to jedna kolektivna šizofrenija, da ljudi vide jednog čiku na nebu kog niko nikad nije video. To je u psihoanalizi šizofrenije! Kako objasniti postojanje nečega što niko nikad nije video sem tako? - govorila je Jelena.

