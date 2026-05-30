Srpska pravoslavna crkva oglasila se važnim saopštenjem povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice iz Beograda i pozvala verni narod da uzme molitveno učešće u velikoj duhovnoj svečanosti koja će biti održana u hramu Svetog Save na Vračaru.

Kako je saopštila SPC, patrijarh srpski Porfirije predvodiće u subotu, 6. juna, svetu liturgiju pred jednom od najvećih hrišćanskih svetinja.

Nakon liturgije uslediće najsvečaniji ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice u carsku lavru manastira Vatoped na Svetoj Gori.

U saopštenju SPC pozvala je verni narod, sveštenstvo, monaštvo i sve pravoslavne vernike da prisustvuju ovom istorijskom događaju.

– Pozivamo verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svu punoću Srpske Pravoslavne Crkve da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i njenom sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni – navodi se u saopštenju.

Iz SPC ističu da vernici treba dostojno da isprate veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo bratstvo.

– Zablagodarimo im na svim bescen darovima kojima su nas velikodušno darovali: na bezobalnoj ljubavi koju su posvedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, na jedinstvu i zajedništvu kojim su nas zagrlili, na požrtvovanju i hrabrosti kojima su nas svojim primerom poučili, na osmehu, lepoti i radosti koji su ponovo zasijali na našim licima, na utehi, miru i spokoju kojima sada odišu naša srca – poručila je SPC.

Dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Beograd prethodnih dana izazvao je ogromno interesovanje vernika iz cele Srbije i regiona.

Hiljade ljudi satima su čekale u redovima ispred hrama Svetog Save kako bi celivale jednu od najvećih svetinja pravoslavnog sveta i primile blagoslov.

Mnogi vernici dolazili su sa posebnim molitvama za zdravlje, porodicu, decu i mir, dok su prizori dugih redova i molitve obišli čitav region.