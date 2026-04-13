Da blokaderima ništa nije sveto ponovo su pokazali na najveći praznik, Vaskrs, na koji su objavili film u kom vređaju i napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U filmu koji su objavili baš na ovaj praznik blokaderi slave nasillje i najstrašnije vređaju i dehumanizuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ovo je priča o jednom čoveku sa mnogo imena. Za jedne on je predmetna instituacija mahom ceremonijalnih nadležnosti, za druge on je nepomenik, za treće oskar, a za četvrte hulja. A za nas koje naziva petom kolonom, sleduje mu i peto ime u naslovu ovog filma. Ja sam slučajno izabrani prolaznik i danas ću vam uz pomoć svoji sagovornika ispričati jednu žanrovski neklasifikovanu priču o antagonisti koji je vodio borbu protiv obojene revolucije - rekao je na početku snimka izvesni Milan Ilić, koji se predstavlja kao politikolog, a u stvari je blokader.

Potom se u kadru pojavljuje jedan od ideologa zgubidana Jovo Bakić. On je, kao po običaju, izneo novu turu sramnih laži o predsedniku Vučiću. U filmu se pojavljuje i Aleksandar Dikić koji je, podsetimo, na najjeziviji mogući način pretio predsedniku Srbije, kao i Marko Vidojković, koji, podsetimo, sa Nenadom Kulačinom u emisiji koja se emituje na lažovskoj Novoj S, na najstrašniji način ismeva sopstveni narod i zemlju.

Pogledajte šta govore u filmu i kakve strašne scene nasilja nad neistomišljenicima se pojavljuju u njemu: