Rođena Italijanka, po zanimanju psiholog, pre šest godina donela je odluku koja je iznenadila mnoge – napustila je domovinu i preselila se u malo selo Svilojevo kod Apatina.

Najpre je nekoliko puta dolazila kao turistkinja, a svaki novi dolazak samo je učvršćivao njenu odluku.

„Oduvek sam maštala o životu u prirodi. Kada sam videla Sombor, bila je to ljubav na prvi pogled. Znala sam da želim da živim upravo ovde“, kaže Eleonora.

Ubrzo je upoznala Danijela, zaljubila se i sa njim započela novi život na selu. Danas imaju dvoje dece i vode porodičnu farmu na kojoj uzgajaju koze, krave, ovce, konje, kokoške i pse.

Njihov dan počinje pre svitanja. Eleonora ručno muze koze dva puta dnevno i proizvodi kozji sir po tradicionalnim italijanskim receptima, koristeći opremu koju je donela iz rodne zemlje. Osim sira, pravi domaće čajeve, jabukovo sirće, prirodne sapune, pastu za zube i drugu kozmetiku, trudeći se da u svakodnevnom životu gotovo potpuno izbaci hemikalije.

Kako kaže, upravo je u Srbiji pronašla ono što joj je u Italiji nedostajalo – osećaj slobode.

„Na Zapadu se gotovo sve vrti oko novca. Ljudi rade cele godine da bi imali dve nedelje odmora. Ovde znam šta jedem, sama proizvodim hranu i živim u skladu sa prirodom. To je za mene prava sloboda“, objašnjava.

Posebno ističe gostoprimstvo ljudi koje je upoznala u Vojvodini.

„Iako nisam rođena ovde, osećam da pripadam. Srpski sam brzo naučila jer nisam želela da se oslanjam na engleski.“

Ipak, priznaje da bi volela da se više vodi računa o očuvanju prirode, jer je rastužuje kada vidi divlje deponije, seču šuma i prekomernu upotrebu pesticida.

U Italiju danas odlazi retko i kaže da se tamo više ne oseća kao kod kuće.

„Ovde sam pronašla mir, porodicu i život kakav sam oduvek želela. Nije uvek lako, ali je vredelo svake odluke“, poručuje Eleonora, koja priznaje da povratak u Italiju više nije deo njenih planova.