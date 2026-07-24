- Čuli ste taj piskutavi zvuk. Da li ste nešto slično ikada čuli na onim famoznim snimcima od 15. marta prošle godine? Apsolutno ne - istakao je Piper.

On se nakon toga osvrnuo na današnju laž Petra Boškovića, Ponoševog potrčka, koji je rekao da je Srbija 15. marta prošle godine koristila uređaj LRAD.

- Nakon što je Dačić pre dva dana rekao da ćemo mi verovatno prodati LRAD koji posedujemo, a nikada nije bio upotrebljen, oglasio se Bošković koji kaže da vlast pokušava da proda LRAD da bi 'uklonila tragove od 15. marta'.

- Čuli ste na snimku kako LRAD zvuči kada ga koristi američka policija. Da li je to korišćeno 15. marta - Apsolutno ne! Ali, to vam je to njihovo blokadersko politikantstvo, izmišljotine, širenje panike među građanima, a vrlo moguće, a to će tužilaštvo reći i izvršenje više krivičnih dela - naglasio je Piper reagujući na Boškovićevu izjavu.

Piper je zaključio da se nada da ćemo uskoro imati normalno tužilaštvo i da će svi ovakvi šarlatani odgovarati za to šta su govorili.