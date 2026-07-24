Kompanija Er Srbija saopštila je da je usled nemogućnosti da se vazdušni saobraćaj odvija u potpuno bezbednim uslovima zbog neregulisanog naleta jata ptica u zoni Aerodroma Tivat, danas primorana da preusmeri svoje letove na alternativne aerodrome u regionu.

U proteklim danima sa istim izazovom suočavaju se i druge avio-kompanije koje saobraćaju sa Aerodroma Tivat, zbog čega su bezbednosne procene i odgovorno donošenje operativnih odluka od ključnog značaja za zaštitu putnika i posada.

Nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja, u skladu sa planiranim redom letenja, navodi se u saopštenju.

Er Srbija zahvaljuje putnicima na razumevanju i strpljenju u okolnostima koje su van kontrole avio-kompanije i nastavlja da preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi im omogućila bezbedno putovanje.

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