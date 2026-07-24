Tim povodom, predsednik se oglasio putem zvaničnog Instagram naloga:

"Dobar i sadržajan razgovor sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim o daljem unapređenju bilateralnih odnosa naših zemalja, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda.

Razmotrili smo mogućnosti za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnju u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte.

Razgovarali smo i o mogućnosti realizacije posete predsednika Mirzijojeva Srbiji, kojoj pridajemo veliki značaj u okviru daljeg jačanja bilateralnih odnosa naših zemalja. Još jednom sam zahvalio na potvrđenom učešću Uzbekistana na EXPO 2027, gde ćemo sa zadovoljstvom ugostiti naše prijatelje.

Iskoristio sam priliku da predsedniku Mirzijojevu uputim srdačne čestitke povodom rođendana, uz najbolje želje za dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i mnogo uspeha u daljem radu", poručio je Vučić.