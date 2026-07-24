Osim što zabavljaju, mnogi stručnjaci smatraju da ovakvi zadaci podstiču koncentraciju, pažnju i sposobnost uočavanja sitnih detalja.

Pred vama je ilustracija koja na prvi pogled izgleda sasvim jednostavno. Na njoj se vidi žena koja stoji pored cveća, ali to nije jedino što se krije na slici.

Autor ilustracije vešto je sakrio još dva lica koja većina ljudi ne uspe da uoči odmah. Upravo zbog toga ova skrivalica predstavlja pravi izazov čak i za one koji često rešavaju optičke iluzije.

Vaš zadatak je jednostavan – pažljivo pogledajte ilustraciju i pokušajte da pronađete oba skrivena lica pre nego što pogledate rešenje.

Nemojte se zadržati samo na glavnom motivu. Posmatrajte oblike, senke i konture, a ako ne uspevate odmah, pokušajte da promenite ugao iz kojeg gledate sliku ili se udaljite nekoliko koraka od ekrana.

Mnogi tvrde da su drugo lice primetili tek nakon nekoliko minuta pažljivog posmatranja, dok su neki morali da odustanu i pogledaju rešenje.

Da li ste uspeli da pronađete oba skrivena lica?

Ako jeste, čestitamo! To može biti znak da imate izraženu moć zapažanja i da lako uočavate detalje koje drugi često previde.

Ukoliko ipak niste uspeli, ne brinite. Upravo je to razlog zbog kojeg su optičke iluzije toliko zanimljive – naš mozak često vidi ono što očekuje, dok sitni detalji ostaju skriveni.

Rešenje se nalazi ispod ilustracije. Kada ga pogledate, biće vam jasno gde su skrivena lica, a vrlo je verovatno da ćete se zapitati kako ih ranije niste primetili.

Spremni? Pogledajte još jednom ilustraciju pre nego što spustite pogled na rešenje – možda ćete baš sada uspeti da otkrijete oba skrivena lica.