Bizaran događaj odigrao se 14. jula, a otkriven je tek kada su radnici kompanije zadužene za preuzimanje mobilnih toaleta primetili da je jedna kabina zaključana iznutra. Po uobičajenoj proceduri pokucali su na vrata i sačekali nekoliko minuta, očekujući da osoba izađe.

Kako se to nije dogodilo, pozvana je policija.

Po dolasku na lice mesta, policajac je čuo glas muškarca koji je rekao da ne može da izađe iz toaleta. Spasioci su nasilno otvorili vrata kabine, ali unutra nije bilo nikoga.

Nekoliko trenutaka kasnije usledio je prizor koji je sve ostavio bez teksta.

Glava nepoznatog muškarca pojavila se iz WC šolje, uz reči: „Ovde sam, unutra.“

Ispostavilo se da se spustio u rezervoar za otpad ispod toaleta, ali nije uspeo da se vrati nazad.

Na mesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci, koji su morali da iseku plastičnu konstrukciju mobilnog toaleta kako bi ga bezbedno izvukli iz rezervoara.

Nakon spasavanja muškarac je bio potpuno prekriven otpadom i izmetom, zbog čega su ga vatrogasci odmah isprali vodom iz vatrogasnog vozila.

On je potom objasnio da se u rezervoar spustio kako bi izvukao flašu gaziranog pića koja mu je prethodne večeri upala u mobilni toalet.

Njegovo objašnjenje ubrzo je postalo tema na društvenim mrežama, gde su brojni korisnici izrazili sumnju u takvu priču.

„Sigurno nije tražio samo sok“, „Ovo je najčudnije objašnjenje koje sam čuo“, i „Ako ništa drugo, reklama za gazirani napitak je uspela“, samo su neki od komentara koji su preplavili internet nakon objavljivanja snimka spasavanja.