Neko ne može da zamisli obrok bez ljutih začina, drugi uživa u tradicionalnim specijalitetima, dok treći stalno traga za novim ukusima. Izbor hrane često govori ponešto o našim navikama i karakteru, a prema zabavnom gastro horoskopu, svaki horoskopski znak ima jelo koje najbolje odražava njegovu energiju.

Ovan – Ljuti takosi

Ovnovi vole dinamične, intenzivne i odvažne ukuse. Ljuti takosi savršeno oslikavaju njihovu energičnu prirodu, spremnost na izazove i želju da stalno isprobavaju nešto novo.

Bik – Raskošni deserti

Bik je veliki hedonista i zna da uživa u kvalitetnoj hrani. Kremasti kolači, čokoladne poslastice i bogati deserti najbolje odgovaraju njegovoj ljubavi prema malim životnim zadovoljstvima.

Blizanci – Suši

Blizanci ne vole monotoniju, pa ni kada je hrana u pitanju. Suši sa raznovrsnim kombinacijama ukusa savršeno odgovara njihovoj radoznalosti i želji da stalno otkrivaju nešto novo.

Rak – Domaća supa

Rak hranu povezuje sa emocijama, porodicom i toplinom doma. Domaća supa ili jelo po bakinom receptu za njega predstavlja mnogo više od običnog obroka – to je uspomena.

Lav – Luksuzna večera

Lav voli da ostavi utisak, pa bira jela koja izgledaju jednako impresivno koliko su i ukusna. Za njega je večera kompletan doživljaj, a ne samo obrok.

Devica – Sveža salata

Device cene ravnotežu, kvalitet i pažljivo birane sastojke. Sveža salata sa mnogo povrća i zdravih dodataka najbolje opisuje njihovu organizovanost i sklonost zdravim navikama.

Vaga – Elegantan branč

Vage uživaju u lepim stvarima i prijatnoj atmosferi. Njihov idealan izbor je elegantan branč uz kvalitetnu kafu i desert koji izgleda gotovo kao malo umetničko delo.

Škorpija – Tamna čokolada i jaka kafa

Škorpije vole intenzivne ukuse i hranu koja ostavlja snažan utisak. Kombinacija tamne čokolade i jake kafe odlično oslikava njihovu misterioznu i strastvenu prirodu.

Strelac – Ulična hrana iz sveta

Avanturistički duh Strelca najbolje opisuje raznovrsna ulična hrana iz različitih delova sveta. Od azijskih specijaliteta do latinoameričkih zalogaja, svaki novi ukus za njih je novo iskustvo.

Jarac – Tradicionalna jela

Jarčevi veruju u proverene vrednosti. Najviše uživaju u tradicionalnim receptima i domaćim specijalitetima koji se pripremaju sa pažnjom i kvalitetnim sastojcima.

Vodolija – Moderna i kreativna kuhinja

Vodolije vole da budu drugačije, pa ih privlače neobične kombinacije ukusa i moderna gastronomija. Što je jelo originalnije, veća je verovatnoća da će ga rado probati.

Ribe – Testenina uz čašu vina

Ribe su romantične i uživaju u prijatnoj atmosferi. Tanjir omiljene testenine, mirna večera i čaša vina savršeno odgovaraju njihovoj nežnoj i sanjarskoj prirodi.

Bez obzira na to da li verujete u horoskop ili ga doživljavate kao zabavu, možda ćete se iznenaditi koliko se opis vašeg znaka poklapa sa omiljenim jelima i načinom na koji uživate u hrani.