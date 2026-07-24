Gotovo svako se bar jednom susreo sa neprijatnim iznenađenjem kada iz mašine izvadi belu majicu ili košulju koja je poprimila roze, plavu ili sivkastu nijansu. Najčešći krivac je komad garderobe koji je pustio boju, ali dobra vest je da takva odeća ne mora završiti u kanti za smeće.

Stručnjaci ističu da je najvažnije reagovati što pre, jer brzina može biti presudna za uspešno uklanjanje neželjene boje.

Reagujte odmah nakon pranja

Ako primetite da je bela ili svetla odeća promenila boju čim se program završi, nemojte je stavljati u sušilicu niti ostavljati da se osuši.

Visoka temperatura može trajno učvrstiti pigment u vlaknima tkanine i znatno otežati njegovo uklanjanje.

Prvi korak je da pronađete komad garderobe koji je pustio boju i izdvojite ga. Nakon toga, ostatak veša ponovo operite koristeći uobičajeni deterdžent.

Po potrebi možete dodati sredstvo za uklanjanje fleka ili izbeljivač bez hlora, ali samo ako je pogodan za vrstu tkanine koju perete. U mnogim slučajevima, jedno dodatno pranje dovoljno je da ukloni najveći deo prenete boje.

Šta ako se odeća već osušila?

Ako ste problem primetili tek kada se veš osušio, i dalje postoji mogućnost da spasite garderobu.

Preporuka je da odeću potopite u mlaku vodu u koju ste rastvorili praškasti deterdžent i ostavite da odstoji oko osam sati.

Nakon natapanja, operite je ponovo u mašini. Ako tragovi boje nisu potpuno nestali, postupak možete ponoviti još jednom.

Kako sprečiti da se odeća oboji?

Da biste izbegli ovakve situacije, dovoljno je da usvojite nekoliko jednostavnih navika:

novu odeću jarkih boja perite odvojeno tokom prvih nekoliko pranja,

razdvajajte belu, svetlu i tamnu garderobu,

pridržavajte se temperatura pranja navedenih na etiketama,

nemojte pretrpavati bubanj veš-mašine,

koristite maramice za sakupljanje boje kada perete mešoviti veš.

Uz malo pažnje prilikom sortiranja garderobe i pravovremenu reakciju kada dođe do problema, možete sačuvati omiljene komade odeće i izbeći nepotrebne troškove kupovine nove garderobe.