Koliko finansijski treba da se angažuje kuma na venčanju pitanje je koje često izaziva nedoumice. Upravo zato jedna buduća kuma potražila je savet na Reditu, priznajući da nije upoznata sa svadbenim običajima i da ne zna šta se od nje očekuje.

Najviše ju je zanimalo da li kuma treba sama da organizuje i u potpunosti plati devojačko veče ili se troškovi dele sa ostalim gošćama i mladom.

Osim toga, pitala je i koliki bi iznos trebalo da stavi u kovertu ako planira da mladi pokloni i vredan komad nakita, poput zlatne ogrlice vredne između 600 i 700 evra.

"Najvažnije je da razgovaraš sa mladom"

Većina korisnika složila se da ne postoji univerzalno pravilo i da sve zavisi od dogovora između mlade i kume.

„Ako te je izabrala za kumu, znači da ste dovoljno bliske da otvoreno razgovarate o finansijama i očekivanjima“, napisala je jedna korisnica.

Mnogi su istakli da niko ne bi trebalo da se oseća neprijatno ako ne može da izdvoji veliku sumu novca, jer podrška ne mora biti isključivo finansijska.

Kuma može pomoći u organizaciji venčanja, dekoraciji, izboru cveća ili biti uz mladu tokom priprema, što mnogima znači više od skupih poklona.

Iskustva kuma: "Najviše joj je značilo što sam bila uz nju"

Jedna mlada podelila je svoje iskustvo i navela da joj je kuma poklonila 500 evra i organizovala devojačko veče, ali nije sama snosila sve troškove. Platila je dekoraciju i uredila prostor, dok su ostale učesnice učestvovale u organizaciji.

„Slušala je dok sam bila pod stresom zbog organizacije svadbe, išla sa mnom na probe venčanice i bila uz mene. To mi je značilo više od bilo kog poklona“, napisala je.

Druga korisnica, koja je nedavno bila kuma, ispričala je da je unapred rekla mladi da je studentkinja i da može da izdvoji samo onoliko koliko joj finansije dozvoljavaju.

Na kraju je poklonila 300 evra, kupila tortu, buket, čaše i ukras za kosu, a ukupno je potrošila oko 550 evra.

„Mladenci su mi kasnije rekli da sam dala previše i da me nisu birali zbog novca“, navela je.

Ko zapravo plaća devojačko veče?

Najviše polemike izazvalo je pitanje finansiranja devojačke večeri.

Većina smatra da je uloga kume da organizuje proslavu, ali ne i da sama snosi sve troškove.

Mnoge korisnice savetovale su da se troškovi podele između svih devojaka koje prisustvuju proslavi.

Prema njihovom mišljenju, svaka učesnica može da izdvoji između 20 i 50 evra, čime se pokrivaju hrana, piće i eventualni smeštaj.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da bi veće troškove, poput iznajmljivanja kuće ili luksuznije proslave, trebalo da snose mladenci.

Jedna korisnica napisala je da su ona i suprug sami platili i devojačko i momačko veče, jer su smatrali da goste ne treba opterećivati dodatnim izdacima.

Koliko novca dati u koverti?

Kada je reč o poklonu od 600 do 700 evra, većina učesnika rasprave ocenila je da je to veoma velikodušan iznos.

Mnogi su savetovali da se bira između skupocenog nakita i novca u koverti, umesto da se poklanja oboje.

„Ako daješ 700 evra u koverti, nema potrebe da kupuješ i zlatnu ogrlicu“, glasio je jedan od komentara.

Drugi su imali slično mišljenje:

„Uz nakit te vrednosti ne bih davala dodatni novac. Izaberi jedno ili drugo.“

Iako su iskustva i običaji različiti, učesnici rasprave složili su se u jednom – kuma ne bi trebalo da se zadužuje ili troši više nego što može da priušti.

Otvoren razgovor sa mladom, realna očekivanja i međusobno razumevanje važniji su od iznosa u koverti, jer prijateljstvo ne bi trebalo da se meri novcem.