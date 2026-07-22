Na jugu Srbije, u mirnom području Topličkog kraja, nalazi se destinacija koja poslednjih godina ponovo privlači pažnju domaćih gostiju. Kuršumlijska Banja, udaljena oko deset kilometara od Kuršumlije, sve više se nameće kao alternativa popularnim mestima poput Vrnjačke Banje, Sokobanje i Zlatibora.

Ova banja poznata po dugoj tradiciji lečenja godinama je bila van fokusa turista, ali se poslednjih godina ponovo razvija kroz obnovu sadržaja i širu ponudu za goste koji traže mir, prirodu i zdravstveni turizam.

Glavni adut Kuršumlijske Banje predstavljaju njeni termomineralni izvori. Voda iz ovih izvora koristi se u rehabilitacione svrhe, a posetioci najčešće dolaze zbog tegoba povezanih sa reumatskim problemima i bolestima lokomotornog sistema.

Najvažniji turistički objekat u banji je hotel „Planinka“, koji objedinjuje smeštaj, wellness programe i različite terapijske sadržaje. Gostima su dostupni bazeni sa termalnom vodom, saune, parno kupatilo, slane sobe, medicinski tretmani i prostori namenjeni odmoru i opuštanju.

Pored hotelske ponude, Kuršumlijska Banja ima i mogućnosti za one koji žele povoljniji boravak.

Privatni smeštaj predstavlja jednu od pristupačnijih opcija, a cene apartmana i soba za dve osobe kreću se od oko 20 do 40 evra po noćenju, u zavisnosti od termina, opremljenosti i položaja objekta.

Za dve osobe koje planiraju boravak od dva dana, trošak smeštaja može iznositi približno između 5.000 i 10.000 dinara. Kada se dodaju izdaci za hranu, piće i obilazak okolnih atrakcija, skromniji vikend odmor može da se organizuje za oko 10.000 do 15.000 dinara.

Gosti koji žele više komfora mogu izabrati hotelski aranžman sa dodatnim sadržajima. Vikend boravak za dve osobe uz polupansion, wellness usluge i terapijske programe može koštati više od 35.000 dinara, u zavisnosti od izabrane ponude.

Osim banjskih sadržaja, ova destinacija pruža mogućnost obilaska brojnih prirodnih i kulturnih znamenitosti u okolini.

Jedna od najpoznatijih atrakcija nalazi se na oko pola sata vožnje od banje – Đavolja Varoš, prirodni fenomen poznat po neobičnim zemljanim formacijama. Turisti mogu posetiti i manastir Svetog Nikole u Kuršumliji, manastir Presvete Bogorodice, obližnju Prolom Banju, kao i uživati u prirodnim lepotama planine Radan.

Za razliku od velikih turističkih centara gde tokom sezone često vladaju gužve i visoke cene, Kuršumlijska Banja nudi drugačiji tip odmora. Ovo mesto privlači one koji žele tišinu, čist vazduh, boravak u prirodi i vreme posvećeno zdravlju i oporavku.

Upravo kombinacija termalnih izvora, mirnog okruženja i raznovrsnih mogućnosti za smeštaj čini ovu banju jednom od destinacija koje bi u narednim godinama mogle da privuku još veći broj posetilaca, piše Blic.