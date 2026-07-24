Zbog teških trauma i straha od nepoznatih ljudi, godinama nije mogla da dozvoli nikome da uđe u njen stan. Umesto toaleta počela je da koristi kadu, a ono što je usledilo teško je opisati rečima.

Tek kada je na njena vrata pokucala Bea Elton, prizor je iza sebe ostavio i najiskusnije bez teksta.

Kada je, kako je ispričala, bila puna izmeta gotovo do samog vrha.

Iako bi većina ljudi u tom trenutku okrenula leđa i otišla, Bea je obukla zaštitno odelo i počela da čisti.

Ova 28-godišnjakinja danas vodi projekat „Clean With Bea“, kroz koji potpuno besplatno sređuje najzapuštenije domove ljudi koji se bore sa depresijom, ADHD-om, traumama, bolešću, invaliditetom ili teškim životnim okolnostima.

Iza gomila otpada, buđi, insekata i neprijatnih mirisa, kaže, gotovo uvek se krije osoba kojoj je potrebna pomoć, a ne osuda.

Pre nego što uđe u nečiji dom, često mesecima razgovara sa vlasnicima kako bi stekla njihovo poverenje. U ceo proces uključuje terapeute, socijalne radnike i druge stručnjake kako bi promena bila trajna.

Do sada je dobila stotine molbi za pomoć, ali zbog obima posla uspeva da preuredi samo najteže slučajeve. Ponekad na jednom domu radi i po dve nedelje, a radni dan traje joj i do 12 sati.

U pojedinim kućama pronalazila je mrtve životinje, podove potpuno prekrivene insektima, višegodišnje naslage smeća i prostorije u kojima se gotovo nije moglo hodati.

Bea priznaje da ni sama nije planirala ovakav životni poziv. Nakon što je ostala bez posla, počela je da snima čišćenje sopstvenog stana, a upravo ti snimci privukli su milione ljudi širom sveta.

Danas prihode od društvenih mreža koristi kako bi finansirala besplatna čišćenja, kupovinu nameštaja, odvoz otpada, pa čak i pomoć ljudima koji pokušavaju da ponovo stanu na noge.

Kako ističe, iza najzapuštenijih domova najčešće ne stoji lenjost, već borba sa mentalnim zdravljem i pokušaj da se preživi još jedan dan.