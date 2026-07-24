Zbog teških trauma i straha od nepoznatih ljudi, godinama nije mogla da dozvoli nikome da uđe u njen stan. Umesto toaleta počela je da koristi kadu, a ono što je usledilo teško je opisati rečima.
Tek kada je na njena vrata pokucala Bea Elton, prizor je iza sebe ostavio i najiskusnije bez teksta.
Kada je, kako je ispričala, bila puna izmeta gotovo do samog vrha.
Iako bi većina ljudi u tom trenutku okrenula leđa i otišla, Bea je obukla zaštitno odelo i počela da čisti.
Ova 28-godišnjakinja danas vodi projekat „Clean With Bea“, kroz koji potpuno besplatno sređuje najzapuštenije domove ljudi koji se bore sa depresijom, ADHD-om, traumama, bolešću, invaliditetom ili teškim životnim okolnostima.
Iza gomila otpada, buđi, insekata i neprijatnih mirisa, kaže, gotovo uvek se krije osoba kojoj je potrebna pomoć, a ne osuda.
Pre nego što uđe u nečiji dom, često mesecima razgovara sa vlasnicima kako bi stekla njihovo poverenje. U ceo proces uključuje terapeute, socijalne radnike i druge stručnjake kako bi promena bila trajna.
Do sada je dobila stotine molbi za pomoć, ali zbog obima posla uspeva da preuredi samo najteže slučajeve. Ponekad na jednom domu radi i po dve nedelje, a radni dan traje joj i do 12 sati.
U pojedinim kućama pronalazila je mrtve životinje, podove potpuno prekrivene insektima, višegodišnje naslage smeća i prostorije u kojima se gotovo nije moglo hodati.
Bea priznaje da ni sama nije planirala ovakav životni poziv. Nakon što je ostala bez posla, počela je da snima čišćenje sopstvenog stana, a upravo ti snimci privukli su milione ljudi širom sveta.
Danas prihode od društvenih mreža koristi kako bi finansirala besplatna čišćenja, kupovinu nameštaja, odvoz otpada, pa čak i pomoć ljudima koji pokušavaju da ponovo stanu na noge.
Kako ističe, iza najzapuštenijih domova najčešće ne stoji lenjost, već borba sa mentalnim zdravljem i pokušaj da se preživi još jedan dan.
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