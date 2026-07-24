U vreme kada se sve više govori o nedostatku radnika i uslovima rada u ugostiteljstvu, društvenim mrežama ponovo kruži priča koja je 2019. godine privukla veliku pažnju javnosti.

Reč je o restoranu The Shop u američkoj saveznoj državi Njujork, koji je morao privremeno da zatvori vrata nakon što je svih 26 zaposlenih istovremeno dalo otkaz.

Zašto je celo osoblje napustilo restoran?

Prema pisanju američkog lista Times Union, zaposleni su kao razlog naveli dugogodišnje nesuglasice sa vlasnikom Kevinom Blodžetom, a kap koja je prelila čašu bio je problem sa isplatom zarada.

Pre odlaska ostavili su mu kratku poruku ispisanu na tabli u restoranu:

"Budi bolji. Molimo te."

Problem sa platama izazvao nezadovoljstvo

Vlasnik restorana tada je tvrdio da je do problema došlo nakon što je kompanija za obračun zarada MyPayrollHR iznenada prestala sa radom.

Prema njegovim rečima, banka partner je zbog toga povukla sredstva koja su prethodno bila uplaćena na račune zaposlenih, što je izazvalo ozbiljne probleme.

Kako je pisao Times Union, pojedini radnici ostali su bez novca na svojim računima, što im je stvorilo dodatni finansijski pritisak i neizvesnost.

Zaposleni zamerili vlasniku način na koji je reagovao

Nezadovoljstvo nije izazvao samo problem sa isplatom plata, već i način na koji je vlasnik reagovao.

Prema navodima zaposlenih, on se nije pojavio u restoranu niti je razgovarao sa osobljem, već je menadžeru Džaredu Bartonu poslao poruku da zaposlene uputi da se za informacije obrate svojim bankama.

„To nam je još jednom pokazalo da nije sposoban da vodi tim ljudi“, izjavio je Barton za Times Union.

Ovaj slučaj i danas se često navodi kao primer koliko su komunikacija između poslodavca i zaposlenih, kao i pravovremeno rešavanje problema sa zaradama, važni za funkcionisanje svakog kolektiva.