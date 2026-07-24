Na videu se vidi plaža ispunjena gotovo do poslednjeg mesta već u prepodnevnim satima. Peškiri su postavljeni jedan do drugog, između njih su ležaljke, suncobrani i dečje igračke, dok slobodnog prostora gotovo da nema. Mnogi kupači pokušavaju da pronađu makar nekoliko kvadratnih metara uz more kako bi se smestili.

Objavljeni snimak brzo je privukao pažnju korisnika interneta i pokrenuo raspravu o tome da li ovakav odmor zaista predstavlja uživanje ili više liči na borbu za mesto na plaži.

„Ne razumem ovo. Ko može ovako da letuje? Umor na maksimum“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Ovo je sto odsto umor, a ne odmor.“

Brojni komentatori istakli su da u ovakvim uslovima ne bi mogli da provedu godišnji odmor, bez obzira na atraktivnu destinaciju. Mnogi smatraju da gužve, buka i nedostatak prostora potpuno kvare osećaj opuštanja zbog kojeg ljudi odlaze na more.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da ovakvi prizori nisu ništa neobično. Podsećaju da je Makarska decenijama jedna od najpopularnijih destinacija na Jadranu i da su velike gužve očekivane tokom jula i avgusta.

Pojedini savetuju turistima koji žele više mira da izaberu manje uvale ili plaže van centra grada.

„Upravo smo ovde. Gužva jeste velika, ali za svakoga se pronađe mesto“, napisala je jedna posetiteljka.

Drugi komentatori dodaju da mnogima odgovara upravo Makarska zbog dobre infrastrukture, sadržaja i pristupačnosti, pa smatraju da gužve ne mogu da pokvare letovanje ukoliko je atmosfera dobra.

Snimak je još jednom pokazao koliko masovni turizam deli mišljenja – dok jedni ovakvu atmosferu smatraju sastavnim delom leta na Jadranu, drugi poručuju da pravi odmor ne mogu da zamisle među hiljadama ljudi na istoj plaži.