Paradajz i krastavac čine jednu od najpopularnijih letnjih salata, ali već godinama kruže tvrdnje da ova kombinacija nije dobra za varenje. Često se navodi da izaziva nadutost, usporava probavu, pa čak i da krastavac "uništava" vitamin C iz paradajza.

Međutim, šta o tome zaista kažu stručnjaci i naučni dokazi?

Da li se paradajz i krastavac vare različitom brzinom?

Istina je da različite namirnice mogu imati različitu brzinu varenja, ali ne postoje čvrsti naučni dokazi da kombinovanje paradajza i krastavca kod zdravih osoba dovodi do fermentacije hrane u želucu ili izaziva ozbiljne probleme sa varenjem.

Kod pojedinih ljudi sa osetljivim digestivnim sistemom, refluksom, gastritisom ili sindromom iritabilnog creva određene kombinacije hrane mogu doprineti osećaju nadutosti ili nelagodnosti, ali to nije pravilo i razlikuje se od osobe do osobe.

Da li krastavac uništava vitamin C iz paradajza?

Često se može čuti da krastavac sadrži enzim askorbinazu koji razgrađuje vitamin C.

Iako određene sorte krastavca sadrže ovaj enzim, njegov uticaj na količinu vitamina C koja će organizam iskoristiti iz obroka smatra se ograničenim. Osim toga, želudačna kiselina i proces varenja brzo inaktiviraju mnoge enzime iz hrane, pa se ne može reći da će mešana salata ostaviti organizam bez vitamina C.

Šta kaže ajurveda?

U ajurvedi se paradajz i krastavac smatraju nekompatibilnim namirnicama zbog različitih svojstava koja im se pripisuju.

Važno je, međutim, naglasiti da su ajurvedski principi deo tradicionalnog sistema medicine i ne predstavljaju isto što i zaključci savremene nauke. Tvrdnje o stvaranju "toksičnog taloga" ili "ame" nisu potvrđene kliničkim istraživanjima.

Može li ova salata izazvati nadutost?

Kod osoba sa osetljivim sistemom za varenje, veća količina sirovog povrća – uključujući paradajz i krastavac – može izazvati:

nadutost,

osećaj težine,

podrigivanje,

nelagodnost u stomaku.

Međutim, uzrok često nije sama kombinacija ove dve namirnice, već individualna osetljivost na sirovo povrće ili veća količina vlakana u obroku.

Kako da salata bude lakša za varenje?

Ako vam mešana salata ponekad izaziva nelagodnost, možete isprobati nekoliko jednostavnih saveta:

dodajte malo kvalitetnog maslinovog ulja,

ubacite crni luk ili začinsko bilje poput origana,

posolite krastavac nekoliko minuta ranije kako bi pustio deo vode,

jedite manje porcije sirovog povrća ako imate osetljiv stomak.

Ako i dalje primećujete da vam kombinacija paradajza i krastavca ne prija, slobodno ih jedite odvojeno ili birajte druge kombinacije, poput paradajza sa mocarelom i bosiljkom ili krastavca sa jogurtom, belim lukom i nanom.

Tvrdnja da je kombinacija paradajza i krastavca štetna za organizam nije potvrđena naučnim dokazima. Kod većine zdravih ljudi ova salata neće izazvati nikakve probleme, dok osobe sa osetljivim digestivnim sistemom mogu osetiti nadutost ili nelagodnost, ali to zavisi od individualne tolerancije, a ne od toga što se ove dve namirnice nalaze u istoj činiji.