Da li ste znali da u Srbiji postoji grad u kojem sa svega 10 evra možete da doručkujete, popijete kafu, ručate i provedete ceo dan uživajući?

Upravo to pokušao je da proveri Iv Beserovac, poznati srpski travel vloger koji je obišao više od 100 zemalja sveta.

Na svom TikTok profilu objavio je snimak iz Pirota, grada koji je, kako kaže, jedan od najpristupačnijih na Balkanu.

- U najjeftinijem gradu na Balkanu, da vidimo šta možemo sa 10 evra - rekao je na početku videa.

Cene koje su mnoge ostavile bez teksta

Tokom obilaska pokazao je cene koje su iznenadile veliki broj ljudi.

Kugla sladoleda u Pirotu košta svega 40 dinara, dok osmina bureka sa sirom iznosi 70 dinara.

Ulaz na otvoreni i zatvoreni bazen plaća se 200 dinara, dnevna karta za teretanu 250 dinara, velika gurmanska pljeskavica 380 dinara, a espreso kafa svega 150 dinara.

"Dobrodošli u Pirot"

Na kraju videa Beserovac je istakao da Pirot nije poznat samo po niskim cenama.

- Ovo je grad kačkavalja i ćilima, gde su magična priroda i gostoprimstvo domaćina - besplatni. Dobrodošli u Pirot! - poručio je.

Snimak izazvao lavinu reakcija

Njegov video izazvao je veliki broj komentara.

Dok su pojedini korisnici u neverici pitali da li su cene zaista aktuelne, drugi su poručili da će već narednog vikenda posetiti Pirot.

Jedna korisnica prisetila se i vremena kada je kugla sladoleda bila još jeftinija.

- Nekad je ta kugla od 40 dinara bila 10. Sećam se da sam tražila 10 kugli na jedan kornet, a prodavačica mi rekla da ne bacam 100 dinara na sladoled i da su dve sasvim dovoljne - napisala je.

Drugi su preporučivali i obilazak okolnih prirodnih lepota, među kojima se posebno izdvajaju selo Gradašnica, izvori, vodopadi i prirodna kupališta.

Jedno je sigurno – Pirot je ovim snimkom dobio reklamu kakva se ne može platiti.