Poznati duhovnik otac Joil često je govorio o izazovima sa kojima se suočavaju savremene porodice, ističući da pravi mir u domu ne zavisi od materijalnog bogatstva, položaja ili spoljašnjih okolnosti, već pre svega od duhovnog života, međusobnog poštovanja, ljubavi i vere u Boga. Njegove poruke i danas privlače veliku pažnju vernika koji u njima pronalaze smernice za svakodnevni život.

Prema njegovim rečima, mnogi ljudi obraćali su mu se tražeći savet jer su u svojim domovima osećali nemir, česte svađe i nezadovoljstvo. Smatrao je da uzrok takvih problema najčešće nije u spoljnim okolnostima, već u načinu života, međusobnim odnosima i navikama koje ukućani vremenom usvajaju.

Govoreći o tome, otac Joil upozoravao je da poroci i udaljavanje od duhovnih vrednosti mogu ozbiljno da naruše porodičnu slogu i unesu razdor među članove porodice.

„Mnogi mi se preko telefona požale da je u njihovoj kući užas i da ne može da se živi. A kada ih pitam kako žive, tu su poroci, svađe i sve ono što sami prihvataju. Vi ste to sami izabrali“, govorio je.

Nasuprot tome, opisivao je porodicu u kojoj vladaju međusobno razumevanje, poštovanje i zajednička molitva. Smatrao je da čitanje Svetog pisma, redovno učešće u crkvenom životu, ispovest, pričešće i izbegavanje štetnih navika doprinose stvaranju doma ispunjenog mirom, slogom i ljubavlju.

Posebno je naglašavao da roditelji svojim primerom oblikuju decu i da upravo u porodici nastaju temelji njihovog budućeg života. Zato je smatrao da svaka promena treba da počne od ličnog ponašanja i odnosa prema najbližima.

Na kraju svojih obraćanja, otac Joil upućivao je jednostavnu, ali snažnu poruku svima koji prolaze kroz porodične teškoće.

„Ako se nešto teško događa, izvršite reformu u kući, rešite se svega što vas udaljava od dobra i okrenite se Gospodu“, savetovao je.

Njegove reči i danas podsećaju da se, prema pravoslavnom učenju, mir u porodici ne stvara preko noći, već se gradi svakodnevno kroz ljubav, praštanje, zajedništvo, molitvu, međusobno razumevanje i spremnost da svaki član porodice radi na svom duhovnom napretku.