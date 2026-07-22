Dok većina mačaka beži od vode čim je ugleda, Pim mirno stoji ispod tuša i deluje kao da u kupanju iskreno uživa.

Video je za kratko vreme prikupio više od dva miliona pregleda i izazvao brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Na snimku se vidi kako mačka stoji pod mlazom vode, naginje glavu kako bi joj voda pokvasila krzno, zatvara oči i povremeno glasno mjauče, dok s vremena na vreme pogleda ka svom vlasniku.

Prizor je oduševio ljubitelje životinja širom sveta. Mnogi su priznali da nikada ranije nisu videli mačku koja dobrovoljno ulazi pod tuš, dok su je drugi kroz šalu nazvali „kraljicom kupanja“. Pojedini korisnici komentarisali su da izgleda kao da peva dok se tušira.

Iako je Pim osvojila internet svojim neobičnim ponašanjem, stručnjaci ističu da je ona zapravo izuzetak. Većina domaćih mačaka instinktivno izbegava vodu, a razlog za to krije se u njihovoj evoluciji. Preci današnjih mačaka živeli su u toplim i suvim predelima sa malo vodenih površina, zbog čega nikada nisu razvili naviku plivanja niti boravka u vodi.

Stručnjaci objašnjavaju da važnu ulogu igra i okruženje u kojem mače odrasta. Ako se od najranijeg uzrasta upozna sa vodom kroz prijatna iskustva, postoji mnogo veća verovatnoća da će kao odrasla mačka biti opuštena tokom kupanja i da neće pokazivati strah.

Upravo zbog toga Pim danas predstavlja pravu senzaciju na internetu. Njeno opušteno ponašanje pod tušem iznenadilo je milione ljudi i još jednom pokazalo da svaka mačka ima svoj karakter, pa čak i kada je reč o nečemu za šta se veruje da gotovo nijedna ne voli – vodi.