U videu koji je na TikToku objavio Daily Mail, vidi se radnik na aerodromu kako sa mnogo pažnje i nežnosti brine o životinjama koje se iskrcavaju iz teretnog dela aviona.

Prema opisu snimka, životinje su putovale sa aerodroma u Atini ka svojim novim domovima.

Dok ih pažljivo smešta u transportne boksove, radnik ih mazi, umiruje i razgovara s njima, pokazujući saosećanje koje je dirnulo milione ljudi širom sveta. Njegov gest mnogima je vratio veru u ljudsku dobrotu.

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Korisnici društvenih mreža nisu krili oduševljenje:

„Sigurno zaviri unutra i pita ih: 'Jeste li lepo putovali?' „Svako ko pokazuje saosećanje prema životinjama moj je prijatelj.“„Iz dana u dan polako mi se vraća vera u čovečanstvo.“„Verovatno mu je ovo najlepši deo radnog dana.“„Ljudi koji vole životinje zaista su među najboljim ljudima“, bili su samo neki od komentara.

Mnogi su poželeli da svi četvoronožni putnici bezbedno i mirno stignu u svoje nove domove.

Stručnjaci navode da je putovanje u prtljažnom prostoru uglavnom bezbedno za zdrave kućne ljubimce, ali naglašavaju da takvu odluku ne treba donositi olako. Dobro planiranje i priprema su od ključnog značaja, jer ovakav način transporta može biti veoma stresan za životinje, piše paradepets.