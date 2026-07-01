Fotografije i snimci ubrzo su se proširili internetom, a usledila je lavina komentara. Dok su jedni ovaj potez nazvali genijalnim načinom da se deca rashlade tokom tropskih vrućina, drugi smatraju da je reč o bahatom kršenju pravila.

"Kralju, svaka čast!" ili "Ovo je protivzakonito"

Mišljenja građana potpuno su podeljena.

Jedni su vlasnika bazena nazivali "legendom" i "kraljem", uz poruke da je najvažnije da deca imaju gde da se igraju tokom velikih vrućina.

Drugi su, međutim, ocenili da je neprihvatljivo zauzimati javnu površinu.

U komentarima su se nizale poruke da je takav potez bahat, da narušava red i da bi nadležne službe trebalo da reaguju.

Vlasnica kuće: "Bazen nikome ne smeta"

Vlasnica kuće ispred koje je bazen postavljen kaže da ne razume zbog čega je nastala tolika polemika.

Objašnjava da bazen koriste njena tri unuka, uzrasta od tri do osam godina, kao i da zauzima približno isti prostor kao automobil koji se ranije tu parkirao.

Dodaje da kamioni komunalnih službi nesmetano prolaze ulicom i da se nijedan komšija nije žalio.

– Deca su presrećna zbog bazena. Nismo nikome blokirali prolaz niti napravili problem – rekla je.

Pretnje zbog bazena

Iako tvrdi da nisu imali lošu nameru, porodica je, kako kaže, počela da dobija uznemirujuće poruke na društvenim mrežama.

Pojedini korisnici, navodi, pisali su da bi u bazen mogli da sipaju ulje ili druge štetne materije, zbog čega porodica sada razmišlja da ga ukloni ranije nego što je planirala.

Vlasnica ističe da je najviše brine bezbednost dece i da ne želi da rizikuje bilo kakav incident.

Plan je bio drugačiji

Kako objašnjava, bazen je prvobitno trebalo da bude postavljen u dvorištu, ali zbog nedostatka prostora to nije bilo moguće, pa je završio uz ogradu, na javnoj površini.

Upravo taj potez pokrenuo je burnu raspravu na internetu – gde jedni u njemu vide snalažljivost, a drugi nepoštovanje pravila.