Talas tuge preplavio je sandžačku dijasporu u Nemačkoj, ali i Tutin i selo Draga, nakon vesti da je preminuo petnaestogodišnji Amar Ahmatović. Njegov iznenadni odlazak duboko je potresao porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali.

Amar Ahmatović preminuo je 21. jula 2026. godine, ostavljajući iza sebe neutešne roditelje Ruždiju i Sanelu, brata Kenana, sestru Suraju, kao i brojnu rodbinu i prijatelje koji ovih dana upućuju reči podrške i saučešća porodici.

Prema nezvaničnim informacijama osoba bliskih porodici, mladiću je nekoliko dana ranije iznenada pozlilo tokom boravka na bazenu. Nakon toga hitno je prevezen u bolnicu, gde su lekari činili sve kako bi stabilizovali njegovo stanje i otkrili uzrok naglog pogoršanja zdravlja. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, Amar je, nažalost, izgubio život.

Dženaza-namaz i ispraćaj biće obavljeni u četvrtak, 23. jula, u 13 sati kod pogrebnog društva Aman u nemačkom gradu Maintalu. Ukop će biti izvršen na mezarju u Klečama Veljim kod Tutina, dok će termin ukopa biti naknadno saopšten.

Vest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde prijatelji, poznanici i Sandžaklije iz celog sveta dele dove, poruke oproštaja i izraze saučešća porodici Ahmatović.

(Alo.rs/Sandzaklive.rs)