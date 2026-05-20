Stručnjaci tvrde da određene mačke ne samo da prepoznaju emocije i rutinu ukućana, već mogu da:
- uče trikove
- reaguju na ime
- otvaraju vrata i fioke
- pa čak i rešavaju jednostavne zagonetke
Posebno se izdvajaju tri rase koje važe za jedne od najinteligentnijih na svetu.
Abesinska mačka — drevni izgled i neverovatna radoznalost
Abesinska mačka važi za jednu od najpametnijih rasa među mačkama.
Prepoznatljiva je po:
- vitkom telu
- velikim ušima
- elegantnom izgledu koji podseća na drevni Egipat
Vlasnici tvrde da obožava da učestvuje u svim porodičnim aktivnostima i da ne voli da bude sama.
Uz to je veoma privržena i često traži maženje i pažnju.
Balineška mačka uči trikove kao pas
Balineška mačka mnoge iznenađuje inteligencijom i ponašanjem koje više podseća na psa nego na mačku.
Ova rasa:
- reaguje na ime
- može da donosi predmete
- uči trikove
- pa čak i da hoda na povodcu
Poznata je i po tome što je veoma pričljiva i stalno „komunicira“ sa vlasnicima.
Njena duga svilena dlaka i plave oči čine je jednom od najlepših rasa na svetu.
Bengalska mačka izgleda kao mali leopard
Bengalska mačka privlači pažnju egzotičnim izgledom i ogromnom količinom energije.
Vlasnici tvrde da ove mačke:
- otvaraju fioke
- rešavaju izazove
- istražuju svaki deo kuće
- pa čak pokušavaju i da love ribice iz akvarijuma
Zbog svoje inteligencije i potrebe za aktivnošću nisu za svakoga, ali oni koji ih imaju kažu da život sa njima nikada nije dosadan.
Mačke koje menjaju pogled na ljubimce
Iako ih mnogi smatraju rezervisanim i hladnim životinjama, upravo ove rase pokazuju koliko mačke mogu biti:
- emotivno povezane sa ljudima
- inteligentne
- razigrane
- i neverovatno snalažljive
Za mnoge vlasnike one nisu samo kućni ljubimci, već pravi članovi porodice.
Komentari (0)