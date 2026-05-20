Stručnjaci tvrde da određene mačke ne samo da prepoznaju emocije i rutinu ukućana, već mogu da:

uče trikove

reaguju na ime

otvaraju vrata i fioke

pa čak i rešavaju jednostavne zagonetke

Posebno se izdvajaju tri rase koje važe za jedne od najinteligentnijih na svetu.

Abesinska mačka — drevni izgled i neverovatna radoznalost

Abesinska mačka važi za jednu od najpametnijih rasa među mačkama.

Prepoznatljiva je po:

vitkom telu

velikim ušima

elegantnom izgledu koji podseća na drevni Egipat

Vlasnici tvrde da obožava da učestvuje u svim porodičnim aktivnostima i da ne voli da bude sama.

Uz to je veoma privržena i često traži maženje i pažnju.

Balineška mačka uči trikove kao pas

Balineška mačka mnoge iznenađuje inteligencijom i ponašanjem koje više podseća na psa nego na mačku.

Ova rasa:

reaguje na ime

može da donosi predmete

uči trikove

pa čak i da hoda na povodcu

Poznata je i po tome što je veoma pričljiva i stalno „komunicira“ sa vlasnicima.

Njena duga svilena dlaka i plave oči čine je jednom od najlepših rasa na svetu.

Bengalska mačka izgleda kao mali leopard

Bengalska mačka privlači pažnju egzotičnim izgledom i ogromnom količinom energije.

Vlasnici tvrde da ove mačke:

otvaraju fioke

rešavaju izazove

istražuju svaki deo kuće

pa čak pokušavaju i da love ribice iz akvarijuma

Zbog svoje inteligencije i potrebe za aktivnošću nisu za svakoga, ali oni koji ih imaju kažu da život sa njima nikada nije dosadan.

Mačke koje menjaju pogled na ljubimce

Iako ih mnogi smatraju rezervisanim i hladnim životinjama, upravo ove rase pokazuju koliko mačke mogu biti:

emotivno povezane sa ljudima

inteligentne

razigrane

i neverovatno snalažljive

Za mnoge vlasnike one nisu samo kućni ljubimci, već pravi članovi porodice.