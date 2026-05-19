Dahtanje kod pasa može biti sasvim normalna pojava, ali ponekad može ukazivati i na ozbiljniji zdravstveni problem. Razumevanje razloga zbog kojih psi dahću može pomoći vlasnicima da prepoznaju kada je reč o uobičajenom ponašanju, a kada je potrebno reagovati.

Najčešći razlozi za dahtanje psa

Toplota

Dahtanje je prirodan način hlađenja kod pasa, jer se oni ne znoje kao ljudi. Kada pas dahće, on ubrzano udiše i izdiše vazduh, čime se pospešuje isparavanje vlage iz disajnih puteva i hladi telo iznutra.

Tokom toplih dana ili nakon fizičke aktivnosti, ovakvo dahtanje je normalno, ali je važno da pas uvek ima pristup svežoj vodi.

Uzbuđenje

pas često dahće i kada je uzbuđen — na primer tokom igre, susreta sa ljudima ili kada dobije poslasticu. Ovo dahtanje je obično brzo i plitko, i može biti praćeno cviljenjem.

Stres

Psi takođe mogu da dahću kada su pod stresom ili uplašeni. U tim situacijama često se primećuju i drugi znaci kao što su ukočen pogled, zevanje ili nemir. Važno je obratiti pažnju na kontekst i govor tela psa kako biste procenili uzrok.

Kada dahtanje može biti znak problema?

Iako je dahtanje normalno u mnogim situacijama, preterano ili neobično dahtanje može ukazivati na zdravstvene tegobe.

Bol

Pojačano dahtanje može biti znak bola, mučnine ili nelagodnosti. U tom slučaju, veterinarski pregled je neophodan kako bi se utvrdio uzrok.

Lekovi

Određeni lekovi, poput steroida, mogu izazvati pojačano dahtanje kao nuspojavu, čak i kada pas miruje.

Toplotni udar

Toplotni udar je ozbiljno stanje koje može biti opasno po život. Pas tada dahće intenzivno, deluje uznemireno ili klonulo i zahteva hitnu veterinarsku pomoć.

Medicinski problemi

Bolesti srca, pluća i hormonski poremećaji takođe mogu dovesti do neuobičajenog dahtanja.

Kako prepoznati da li pas preterano dahće?

Važno je posmatrati nekoliko stvari:

Prvo, obratite pažnju na situaciju — da li je pas aktivan, uzbuđen ili miruje. Dahtanje u mirovanju ili tokom sna može biti znak problema.

Drugo, pratite dodatne simptome poput letargije, odbijanja hrane ili promene boje desni.

Treće, slušajte promene u zvuku disanja, jer ponekad mogu ukazivati na probleme sa disajnim putevima.

Šta učiniti ako sumnjate na problem?

Ako primetite znakove pregrevanja, psa treba odmah premestiti u hlad, ponuditi mu vodu i postepeno ga rashladiti. U ozbiljnijim slučajevima, neophodno je kontaktirati veterinara.

Na kraju, vlasnik je taj koji najbolje poznaje svog ljubimca. Ako vam se čini da nešto nije u redu, bolje je potražiti stručni savet nego čekati.