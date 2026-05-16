Zbog toga mirisi koje ljudi svakodnevno koriste u domu ljubimcima mogu biti veoma neprijatni, pa čak i opasni.
Stručnjaci upozoravaju da vlasnici često ni ne primete da pas pokušava da pobegne iz prostorije ili postane nervozan upravo zbog jakih mirisa kojima je izložen.
Citrusi i sirće posebno smetaju psima
Mirisi limuna, narandže i grejpa ljudima uglavnom deluju osvežavajuće, ali psima mogu izazvati jak osećaj nelagode.
Njihov osetljiv njuh takve arome doživljava mnogo intenzivnije, pa mogu reagovati:
- povlačenjem
- nervozom
- kijanjem
- iritacijom nosa
Sličan efekat ima i sirće koje mnogi koriste kao prirodno sredstvo za čišćenje.
Problem mogu biti i sredstva za čišćenje
Još veći problem predstavljaju jaka hemijska sredstva koja ispuštaju agresivne mirise i isparenja.
Kod pasa mogu izazvati:
- suzenje očiju
- kašalj
- otežano disanje
- opštu nelagodu
Zbog toga stručnjaci savetuju da se prostorije dobro provetre i da pas ne boravi blizu mesta gde se koriste jaka sredstva.
Kafa, parfemi i lak za nokte takođe mogu smetati
Mnogi vlasnici ne znaju da i miris kafe može uznemiriti pse.
Pored toga, problem mogu predstavljati:
- parfemi
- lak za nokte
- alkohol
- jaki začini
- ljute papričice
- beli luk
- senf
Neki od tih mirisa ne samo da iritiraju pseći njuh već mogu biti i štetni po organizam ljubimca.
Psi mnogo jače osećaju mirise nego ljudi
Stručnjaci podsećaju da ono što je ljudima blag ili prijatan miris pas može doživeti kao veoma agresivan.
Zato savetuju vlasnicima da obrate pažnju na ponašanje ljubimca i izbegavaju preterano korišćenje jakih mirisa u prostoru gde pas provodi najviše vremena.
