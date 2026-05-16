Zbog toga mirisi koje ljudi svakodnevno koriste u domu ljubimcima mogu biti veoma neprijatni, pa čak i opasni.

Stručnjaci upozoravaju da vlasnici često ni ne primete da pas pokušava da pobegne iz prostorije ili postane nervozan upravo zbog jakih mirisa kojima je izložen.

Citrusi i sirće posebno smetaju psima

Mirisi limuna, narandže i grejpa ljudima uglavnom deluju osvežavajuće, ali psima mogu izazvati jak osećaj nelagode.

Njihov osetljiv njuh takve arome doživljava mnogo intenzivnije, pa mogu reagovati:

povlačenjem

nervozom

kijanjem

iritacijom nosa

Sličan efekat ima i sirće koje mnogi koriste kao prirodno sredstvo za čišćenje.

Problem mogu biti i sredstva za čišćenje

Još veći problem predstavljaju jaka hemijska sredstva koja ispuštaju agresivne mirise i isparenja.

Kod pasa mogu izazvati:

suzenje očiju

kašalj

otežano disanje

opštu nelagodu

Zbog toga stručnjaci savetuju da se prostorije dobro provetre i da pas ne boravi blizu mesta gde se koriste jaka sredstva.

Kafa, parfemi i lak za nokte takođe mogu smetati

Mnogi vlasnici ne znaju da i miris kafe može uznemiriti pse.

Pored toga, problem mogu predstavljati:

parfemi

lak za nokte

alkohol

jaki začini

ljute papričice

beli luk

senf

Neki od tih mirisa ne samo da iritiraju pseći njuh već mogu biti i štetni po organizam ljubimca.

Psi mnogo jače osećaju mirise nego ljudi

Stručnjaci podsećaju da ono što je ljudima blag ili prijatan miris pas može doživeti kao veoma agresivan.

Zato savetuju vlasnicima da obrate pažnju na ponašanje ljubimca i izbegavaju preterano korišćenje jakih mirisa u prostoru gde pas provodi najviše vremena.