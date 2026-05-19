Dok pevač Sloba Vasić prolazi kroz težak zdravstveni period i nalazi se pod lekarskim nadzorom u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", njegova supruga Jelena Vasić ne miri se sa njegovim stanjem, te je tako i sama završila na infuziji, a svu pažnju usmerila je ka njihovoj deci, pokušavajući da održi svakodnevne obavete koje život nameće.

Vest da je pevač Slobodan Vasić završio u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" iznenadila je javnost i izazvala brojne reakcije, posebno zbog okolnosti koje su prethodile njegovom prijemu na kliniku.

Naime, pevač je u alkoholisanom stanju ušao u avion, nakon čega ga je obezbeđenje beogradskog aerodroma udaljilo iz daljeg postupanja i sprečilo ukrcavanje. Nakon toga je upućen u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć i urađeno ispiranje organizma. U nastavku lečenja, zbog terapije koju koristi za anksioznost i činjenice da se takvi lekovi ne smeju kombinovati sa alkoholom, doneta je odluka da bude zbrinut u specijalizovanoj psihijatrijskoj ustanovi.

- Izvinjavam se svim ljudima koji me zovu, nemam snage da pričam ni sa kim. Slobodan je živ i zdrav, što je najvažnije. Samo vas sve molim za razumevanje, hvala - napisala je Jelena pre dva dana, a sada je opet objavila snažnu poruku preko društvenih mreža u kojoj je navela jednu od životnih činjenica koje često rasplaču mame širom sveta.

-Dom je tamo gde je mama- piše u najnovijoj objavi Jelene Vasić.

