Acu Đukanoviću ukinuta je mera zabrane napuštanja stana, odlučio je Osnovni sud u Nikšiću u postupku kontrole mera nadzora.

Rešenjem sudije za istragu Save Mušikića od 20. maja ukinuta ukinuta mu je mera nadzora zabrane napuštanja stana u nikšićkom naselju Rastoci, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša.

Istim rešenjem određena mu je i mera obaveznog javljanja policiji, pa će Đukanović jednom sedmično morati da se javlja Odeljenju bezbednosti Podgorica.

Protiv Đukanovića vodi se krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Mere nadzora prvobitno su mu određene rešenjem Osnovnog suda u Nikšiću od 20. marta ove godine.

Optužnica ODT u Nikšiću protiv brata bivšeg premijera Mila Đukanovića vraćena je ranije na dopunu, a rešenjem koje je 29. aprila doneo sudija Mirko Kojović naloženo je tužilaštvu da sprovede dodatne dokazne radnje kako bi se istraga upotpunila.