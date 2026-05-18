Američko raspoređivanje sistema protivraketne odbrane u EU i izlazak Vašingtona iz Sporazuma o ograničenju balističkih raketa iz 2002. godine otvorili su prostor za razvoj ruskih sistema koji danas predstavljaju ozbiljan izazov za NATO.



Upravo na to ukazuje američki vojni ekspert Džek Bakbi, ocenjujući da je odgovor Moskve postao veliki problem za zapadne vojne planere.

Kako prenosi američki National Security Journal, Vladimir Putin je još 2018. godine javno predstavio nekoliko novih sistema naoružanja koji su razvijani kao odgovor na širenje američke protivraketne infrastrukture u Evropi.





Prema oceni Bakbija, rezultat svega je činjenica da Rusija danas raspolaže hipersoničnim sistemima za koje SAD još nemaju pun odgovor.

U analizi se navodi da ruski arsenal trenutno uključuje sistem „Avangard“ koji dostiže brzinu od 20 maha, vazdušnu raketu „Kinžal“ brzine 10 maha, kao i pomorsku krstareću raketu „Cirkon“ koja razvija brzinu od 9 maha. Istovremeno, američki projekat „Tamni orao“, za koji se očekuje da pređe brzinu od 5 maha, još nije uveden u operativnu upotrebu.

Posebna pažnja u tekstu posvećena je upravo sistemu „Avangard“, koji je ušao u borbeno dežurstvo krajem 2019. godine. Prema navodima američkog eksperta, taj sistem predstavlja ozbiljan izazov za zapadne sisteme protivraketne odbrane zbog načina na koji funkcioniše.

Za razliku od klasičnih raketnih sistema, „Avangard“ koristi hipersonični klizeći blok postavljen na interkontinentalnu balističku raketu. Nakon odvajanja tokom leta, sistem nastavlja kretanje kroz atmosferu ogromnom brzinom i pritom menja pravac i visinu leta, što dodatno komplikuje mogućnost presretanja.

Bakbi naglašava da najveći problem za protivraketnu odbranu predstavlja nepredvidivost sistema. U završnoj fazi leta „Avangard“ može da izvodi bočne i vertikalne manevre, a da pritom zadrži hipersoničnu brzinu. Upravo zbog toga, prema oceni američkog eksperta, standardni modeli presretanja postaju znatno manje efikasni.

U analizi National Security Journala navodi se da značaj ovog sistema za Moskvu nije samo vojni već i politički. Rusija, kako se ocenjuje, kroz ovakvo naoružanje demonstrira sposobnost da očuva potencijal nuklearnog odvraćanja uprkos širenju zapadnih sistema protivraketne odbrane.

Džek Bakbi smatra da „Avangard“ ima dvostruku funkciju. Sa vojnog aspekta otežava planiranje presretanja i smanjuje efikasnost protivraketnih štitova, dok na političkom nivou šalje poruku da pokušaji slabljenja ruskog nuklearnog potencijala kroz širenje sistema PRO neće dati očekivane rezultate.

Američki ekspert zaključuje da je upravo razvoj hipersoničnog arsenala omogućio Moskvi da zadrži stratešku ravnotežu i da pokaže kako odgovor na širenje američkih sistema u Evropi može imati dugoročne posledice po bezbednosnu arhitekturu NATO-a.