Odabir pravog psa nije samo pitanje ličnih preferencija, već i usklađivanja rase sa stilom života i prostorom u kojem živite. Dobra vest je da mnogim psima nije potrebno veliko dvorište kako bi bili srećni i zadovoljni. Brojne rase odlično se prilagođavaju manjim domovima, stanovima i kompaktnim dvorištima.

Stručnjaci ističu da psi mogu veoma dobro da funkcionišu u ograničenom prostoru, ukoliko su njihove fizičke i mentalne potrebe ispunjene.

Nekim psima malo dvorište potpuno odgovara - kaže veterinarka dr Ejmi Varner za Parade. Kako objašnjava, pojedine rase su prirodno mirnije, prilagodljivije i zahtevaju manje spoljašnjeg prostora nego što mnogi misle.

Ipak, nisu svi psi isti. Visokoenergične rase često zahtevaju mnogo fizičke aktivnosti, duge šetnje i česte odlaske u parkove za pse. Sa druge strane, postoje i mali i veliki psi koji se bez problema uklapaju u život u manjim prostorima.

Zašto su neki psi bolji za mala dvorišta?

Prilikom izbora psa nije presudna samo njegova veličina. Veterinari savetuju da se pažnja obrati i na nivo energije, temperament i sposobnost prilagođavanja svakodnevnoj rutini.

Dok su nekim psima dovoljne redovne šetnje i igra u zatvorenom prostoru, drugi zahtevaju mnogo više aktivnosti i otvorenog prostora kako bi bili zadovoljni. Upravo zbog toga karakter psa igra važniju ulogu od same veličine dvorišta.

U nastavku donosimo rase koje se posebno dobro snalaze u manjim domovima i stanovima.

Francuski buldog

Francuski buldog važi za jednu od najboljih rasa za manje životne prostore. Ovi psi su mirni, druželjubivi i ne zahtevaju mnogo fizičke aktivnosti.

Veterinarka dr Šer Bonk ističe da su francuski buldozi opušteni psi kojima su dovoljne kratke svakodnevne šetnje, dok ostatak dana najradije provode odmarajući ili uz vlasnika.

Još jedna prednost ove rase jeste što su uglavnom tihi, pa su odličan izbor za stanove i život u blizini komšija.

Mops

Mops je rasa koja se lako prilagođava različitim uslovima života, uključujući manje domove i mala dvorišta.

Prema rečima dr Ejmi Varner, mopsovima nije potrebno mnogo prostora za svakodnevne aktivnosti. Malo dvorište sasvim im je dovoljno za kratku igru i obavljanje nužde.

Poznati su po vedroj i privrženoj naravi, ali vlasnici treba da budu oprezni tokom toplih dana, jer zbog specifične građe njuške teže podnose visoke temperature.

Nemačka doga

Iako spada među najveće pse na svetu, nemačka doga može biti iznenađujuće dobar izbor za manje domove.

Ova rasa poznata je po mirnom temperamentu i opuštenom ponašanju u zatvorenom prostoru. Ne zahtevaju stalni boravak napolju, ali su im potrebne redovne šetnje i dovoljno prostora u kući za udobno kretanje.

Bostonski terijer

Bostonski terijer je mala, razigrana i veoma prilagodljiva rasa kojoj nije potrebno veliko dvorište.

Dr Šer Bonk navodi da su ovi psi prirodno manje energični, a zahvaljujući svojoj veličini mogu lako da se istrče i u manjim prostorima.

Odlični su za porodice i poznati po tome što se brzo prilagođavaju različitim uslovima života.

Kineski kukmasti pas

Kineski kukmasti pas je mala i neobična rasa koja se odlično snalazi u domovima sa ograničenim prostorom.

Iako su živahni i aktivni, ne zahtevaju mnogo prostora za svakodnevne aktivnosti. Nakon kraće igre najviše uživaju u odmoru i maženju sa vlasnikom.

Havanezer

Havanezer je mala rasa poreklom sa Kube koja je poznata po privrženosti porodici i blagom karakteru.

Ima umerene potrebe za fizičkom aktivnošću, pa su mu dovoljne redovne šetnje i igra u kući ili dvorištu. Zbog mirne naravi često se preporučuje za život u stanu.

Maltezer

Maltezer je jedna od najpopularnijih malih rasa za život u stanu. Ovi psi teže manje od 3,2 kilograma i odlično funkcionišu u manjim prostorima.

Dovoljne su im kratke šetnje, igra u kući i malo istraživanja po dvorištu. Poznati su po tome što su veoma privrženi vlasnicima i što se malo linjaju.