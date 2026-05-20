Ovakva odluka dolazi u trenutku kada Austrija, kao i mnoge evropske države, pokušava da uskladi javnu potrošnju sa ekonomskim pritiscima, rastućim troškovima i potrebom za stabilizacijom državnih finansija. Vlada zato traži štednju u gotovo svim sektorima, uključujući i visoko obrazovanje.

Iz perspektive države, smanjenje izdvajanja može se posmatrati kao deo šire fiskalne konsolidacije. Cilj je da se budžet učini održivijim, da se ograniči rast javnih rashoda i da se novac raspodeli prema prioritetima koji uključuju socijalnu zaštitu, zdravstvo, bezbednost, infrastrukturu i servisiranje javnih obaveza.

Ipak, univerziteti upozoravaju da bi takav rez mogao imati ozbiljne posledice. Rektori strahuju od smanjenja broja zaposlenih, produženja trajanja studija, manjih upisnih kvota i slabljenja istraživačkih kapaciteta, posebno u oblastima koje su važne za medicinu, tehnologiju i inovacije.

Posebno osetljiv segment predstavljaju univerzitetske klinike i medicinski fakulteti, koji su direktno povezani sa zdravstvenim sistemom Austrije. Stručnjaci upozoravaju da bi smanjenje finansiranja moglo da utiče na obuku budućih lekara, naučna istraživanja u oblasti medicine, kao i na rad pojedinih kliničkih centara koji funkcionišu u okviru univerziteta. U situaciji kada se cela Evropa suočava sa nedostatkom medicinskog kadra, svako dodatno smanjenje ulaganja u univerzitetsko zdravstvo izaziva posebnu zabrinutost.

Univerzitetska konferencija „Uniko“ ocenila je najavu kao veliki izazov za sistem visokog obrazovanja. Prema navodima austrijskih medija, studenti najavljuju protest za 27. maj u Beču, dok ministarka nauke Eva-Maria Holzleitner poručuje da će pokušati da ublaži posledice i pronađe dodatni prostor za finansiranje.

Ova situacija pokazuje složen odnos između potrebe države da kontroliše javnu potrošnju i potrebe univerziteta da zadrže što više novca. Fiskalna disciplina može biti neophodna kako bi se izbeglo dugoročno zaduživanje i pritisak na buduće generacije.

Planirano smanjenje budžeta ne treba posmatrati samo kao napad na univerzitete, već kao deo šireg pokušaja države da uspostavi ravnotežu između javnih potreba i finansijskih mogućnosti. U uslovima ograničenog budžeta, svaka oblast mora da obrazloži svoje troškove i pokaže efikasnost.

Za univerzitete to može značiti potrebu za boljim planiranjem, racionalnijim korišćenjem sredstava, većom saradnjom među institucijama i jasnijim određivanjem prioriteta. Istovremeno, država Austrija bi morala da vodi računa da uštede ne ugroze osnovnu funkciju univerziteta – obrazovanje stručnjaka, razvoj nauke i podršku zdravstvenom i tehnološkom sistemu.

Pitanje efikasnosti trošenja novca u visokom obrazovanju poslednjih godina sve češće se postavlja i u drugim evropskim državama, uključujući Srbiju. Dok Austrija pokušava da uvede strožu kontrolu rashoda i traži veću odgovornost univerziteta za način trošenja javnog novca, u Srbiji se sistem visokog obrazovanja i dalje u velikoj meri finansira iz državnog budžeta, uz brojne privilegije i dodatna izdvajanja za univerzitete i fakultete.

Istovremeno, deo akademske zajednice u Srbiji suočava se sa kritikama javnosti zbog politizacije univerziteta, blokada nastave i sve češćih sukoba između uprava fakulteta, profesora i studenata. Kritičari smatraju da pojedini rektori i profesori, uprkos stabilnom finansiranju iz budžeta, nisu pokazali dovoljnu odgovornost prema studentima i nastavnom procesu, dok se istovremeno traže nova sredstva od države.

Upravo zato pojedini ekonomisti i analitičari smatraju da bi evropski model veće finansijske discipline mogao imati pozitivne efekte i na region. Prema tom pristupu, univerziteti bi morali jasnije da opravdaju troškove, pokažu konkretne rezultate i više se prilagode potrebama tržišta rada i privrede.

Sve češće se otvara i pitanje dolaska stranih univerziteta u Srbiju. Zagovornici takvog modela smatraju da bi veća konkurencija mogla da unapredi kvalitet studija, poveća efikasnost i smanji zatvorenost domaćeg akademskog sistema. Uvođenje tržišnih principa u visoko obrazovanje, prema tom mišljenju, moglo bi da podstakne univerzitete da budu moderniji, odgovorniji i usmereniji ka rezultatima, umesto da se oslanjaju isključivo na budžetsko finansiranje bez jasnih kriterijuma uspešnosti.

(Srpski ugao)