Iako mačke često rado piju mleko, ono zapravo može izazvati ozbiljne probleme sa varenjem. Ključ za zdravlje mačke je pravilna hidratacija – ali isključivo uz pomoć sveže i čiste vode.

Stručnjaci upozoravaju da je većina odraslih mačaka netolerantna na laktozu. To znači da njihov organizam ne može pravilno da svari mlečni šećer, što često dovodi do simptoma kao što su bol u stomaku, dijareja i dehidracija. Upravo zato mleko za mačke nije preporučljivo kao deo svakodnevne ishrane.

Vlasnici često primete da njihova mačka ima probavne smetnje nakon konzumiranja mleka, ali ne povezuju odmah uzrok sa ovom namirnicom. Redovno davanje mleka može dodatno pogoršati stanje i negativno uticati na zdravlje ljubimca.

Najbolja alternativa je jednostavna – sveža voda treba da bude uvek dostupna. Pravilna hidratacija mačke utiče na rad bubrega, varenje i opšte stanje organizma. Posebno je važno obratiti pažnju na unos tečnosti kod mačaka koje jedu suvu hranu.

Ako želite da obradujete svog ljubimca, postoje specijalni proizvodi poput mleka bez laktoze za mačke. Ova vrsta mleka prilagođena je njihovom organizmu i može se davati povremeno, ali ne kao zamena za vodu.

Zaključak je jasan: mleko nije zdravo za mačke, uprkos popularnom mitu. Za zdrav i srećan život vašeg ljubimca, najvažnije je da uvek ima pristup čistoj vodi i pravilnoj ishrani.