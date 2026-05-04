Oni su darivali svetu svoje izume, umetnička dela, vizije, a zauzvrat su dobili presto na kome sede oni koji su kreirali svest generacija koje su dolazile. Svako od njih bio je genije u svojoj sferi stvaralaštva, ali jedno im je zajedničko - spavali su veoma malo.Veruje se da je jedan od najvećih naučnika Nikola Tesla spavao samo 2-3 sata dnevno, Napoleon između ponoći i 2 sata ujutro...

"Mislim da ne postoji ni jedno uzbuđenje koje prolazi kroz ljudsko srce kao ono koje oseti izumitelj kada vidi neku kreaciju mozga kako se uzdiže na svetlost dana. Takve emocije teraju čoveka da zaboravi da jede, da spava, zaboravi na ljubav", ovako je govorio naš izumitelj.

Naučnik Isak Njutn je spavao 2 do 3 sata dnevno, a ipak je doživeo duboku starost. Znao je da radi danonoćno, bez predaha, sna, hrane.

Za Leonarda da Vinčija, savremenici su preneli da je spavao samo do dva sata, rasporedivši tako po petnaestak minuta sna u toku čitavog dana. Ako je verovati izvorima iz tog vremena znao je da bude budan i 22 sata kad je kreirao neko od svojih dela.

Vinston Čerčil je znao da spava 3 do 4 sata dnevno, ali je spavao popodne. Ustajao bi u osam ujutro i nekoliko narednih sati ležao u krevetu. Pisao bi pisma, popiom čaj, čitao novine i tek bi onda krenuo da radi.

Navodno je i Napoleon spavao samo između ponoći i dva ujutro, kao i u zoru između 5 i 7 sati. Prema tvrdnjama njegovih oficira Napoleon je posle velikih i teških borbi umeo da se fantastično regeneriše, posle pola sata sna.

Postoji i danas određeni broj ljudi koji koriste ovakve metode "nespavanja" i tvrde da savršeno funkcioniše. Kako god, nedostatak sna kod većine dovodi do narušavanja zdravlja, tako da po savetu lekara, slušajte svoj organizam, on je najbolje otkucava naše potrebe.